Els camps de futbol de Parc Central ja compten amb una nova gespa artificial d’última generació

La renovació forma part de la llista d’Inversions Financerament Sostenibles, millores derivades del superàvit de 4,6 milions d’euros amb els quals es va tancar l’exercici de 2017

Els presidents i alguns coordinadors tècnics dels clubs de futbol de Torrent han visitat aquest matí les renovades instal·lacions dels camps de futbol de Parc Central, que permetran als jugadors gaudir d’una gespa artificial d’última generació. La renovació, amb un pressupost d’al voltant de 485.000 €, forma part de la llista d’Inversions Financerament Sostenibles (IFS), obres i millores que són possibles gràcies al superàvit de 4,6 milions d’euros amb els quals es va tancar l’exercici de 2017.



Abans de la visita, els representants del Torrent C.F., C.Sr. Montesión, C.Sr. Teresianas i Evangèlic F.C., acompanyats per la regidora d’Esport, Susi Ferrer, i el regidor d’Economia, Andrés Campos, han assistit a una reunió explicativa en la qual s’han aportat detalls sobretot el procés d’actuació de l’obra. “La nova gespa compleix els valors de qualitat, és resistent als raigs UVA, a les altes temperatures i a les variacions climatològiques”, ha destacat l’enginyer cap de l’obra.



L’actuació ha abastat en total uns 16.000 metres quadrats, s’ha executat en dos mesos i s’ha dividit en dues fases diferenciades: Primer es va actuar en la meitat de la superfície, que abasta un camp de futbol-11, i posteriorment el següent camp, amb l’objectiu que l’activitat esportiva no es vera interrompuda.



La gespa anterior presentava una superfície amb danys per a la pràctica de l’activitat esportiva i s’havien detectat deficiències quant a l’evacuació de l’aigua. L’actuació ha consistit, per tant, en la reposició de materials i elements obsolets i en la reparació de la superfície de joc. Abans de reemplaçar la gespa es van dur a terme els processos de neteja i d’adequació de la xarxa de desguàs: substitució de canonades, revisió de canons d’aigua i de les seues fongues protectores, impermeabilització del sòl, etc. D’altra banda, en el camp de futbol-8 es van canviar les mesures per a augmentar la seua grandària. Una vegada realitzades totes aquestes tasques es va procedir a la col·locació de la gespa artificial.

Hui dia ja s’han instal·lat les quatre porteries grans i les huit xicotetes ja s’estan col·locant. També es procedirà a curt termini al canvi de la xarxa central.

Noves instal·lacions

El canvi de gespa no és l’única millora en aquestes instal·lacions. L’Ajuntament de Torrent, en col·laboració amb AQA, empresa concessionària de les instal·lacions de la ciutat de l’esport, ha finalitzat les actuacions de millores realitzades a la ciutat esportiva. Amb una inversió de més d’1.000.000 €, s’han aconseguit corregir antigues deficiències, així com augmentar i reformar espais per a tindre unes instal·lacions esportives referent en modernització i qualitat.