Els casos de COVID-19 a la Comunitat Valenciana ascendeixen a 5922 en total

Com sempre, responsabilitat i consciència social és el que es demana.

La Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha comparegut per informar sobre els nous casos de COVID-19 a la Comunitat Valenciana.

Barceló ha contestat a les diferents preguntes dels periodistes, com és habitual, una d’elles, la situació en què es troben els departaments d’UCI de la Comunitat Valenciana

