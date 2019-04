Els CEIP d’Almussafes organitzen escoles de pasqua per a aquests dies de vacances

Connect on Linked in

Els centres educatius, a través de les seues AMPAS, plantegen aquesta iniciativa que facilita la conciliació personal, familiar i laboral

Els Centres d’Educació Infantil i Primària d’Almussafes aposten per la conciliació personal, familiar i laboral amb la posada en marxa de les seues escoletes de pasqua, en les quals plantegen a l’alumnat inscrit diverses activitats amb les quals treballar àmbits com el respecte al medi ambient, la importància de practicar esport o el desenvolupament de la seua creativitat. Del 23 al 30 d’abril, el Almassaf acull a un total de trenta-tres joves, mentre que el Pontet, en el qual és el primer any de la iniciativa, ha aconseguit la inscripció de nou, tots ells entre els 3 i els 9 anys.

La necessitat de col·laborar en la conciliació familiar i laboral de les persones amb fills i filles inscrits en els CEIP Almassaf i Pontet ha portat a aquests dos centres educatius d’Almussafes a posar en marxa iniciatives com l’escola matinera, amb la qual l’alumnat pot accedir als col·legis una hora abans de l’inici de les classes. Aquesta proposta, en marxa des de fa diversos cursos i coordinada per les respectives Associacions de Mares i Pares d’Alumnes i Alumnes (AMPAS), troba la seua continuïtat en les denominades escoletes de pasqua, que obrin les seues portes durant aquestes vacances perquè les famílies puguen dur a terme les seues obligacions professionals els dies festius del calendari acadèmic.

Tallers d’anglés i art, jocs tradicionals, esports, cançons i balls, experiments científics i sessions de relaxació són algunes de les activitats que estan desenvolupant del dimarts 23 al dimarts 30 d’abril les persones inscrites a l’escoleta de pasqua organitzada per l’AMPA del CEIP Almassaf, coordinada per l’empresa Fem Escola. Un total de 33 alumnes acudeixen cada dia a la infraestructura pública per a divertir-se mentre desenvolupen qüestions tan importants per al seu creixement com persones com la creativitat o la necessitat de seguir uns hàbits de vida saludables. Encara que l’horari és de 9 a 13 hores, l’organització s’adapta a les famílies i permet afegir una hora al començament dels matins o fins i tot assistir dies solts.

El CEIP Pontet és el primer any que ofereix aquesta iniciativa a les famílies. En este cas, el seu AMPA ha optat per la Fundació Educativa de la Comunitat Valenciana per a les Activitats Extraescolars d’Oci i Temps Lliure (FEVAEX), vinculada a FAMPA-VALÈNCIA, per a la coordinació de les activitats, que giren entorn del medi ambient i el reciclatge. Del 23 al 30 d’abril, i de 9 a 14 hores, l’alumnat participant està coneixent de prop en què consisteix el consum responsable per a evitar malgastar recursos i generar més residus. En aquest sentit, els monitors i monitores estan plantejant als 9 escolars inscrits diferents tallers en els quals elaboren jocs amb materials reutilitzats, així com dinàmiques de presentació per a cadascuna de les jornades.