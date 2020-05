Els centres de salut d’Alboraia augmenten l’atenció presencial i continuen realitzant test de la COVID-19

Print This Post

El servei sanitari del municipi reforça les seues mesures de seguretat i protecció per prevenir la propagació del coronavirus

Els centres de salut d’Alboraia, que durant l’Estat d’Alarma han sigut un dels serveis clau que ha estat en primera línia de la pandèmia COVID-19, estan augmentant l’atenció presencial als veïns i veïnes del municipi a mesura que ho permet la desescalada. Ho fa servint-se de la tecnologia amb la finalitat d’evitar aglomeracions i prevenir la propagació del coronavirus.

En aquesta línia, les labors administratives s’estan atenent de manera telefònica o online, és a dir, els comunicats de baixa i d’alta, la renovació de receptes i els informes d’analítiques s’estan gestionant sense necessitat que l’usuari acudisca al centre de salut. En el cas de presentar una simptomatologia o sospita de qualsevol malaltia o afecció, s’atén el pacient per via telefònica i, posteriorment, el personal mèdic li concerta una cita.

Es tracta d’un protocol d’actuació al qual és necessari sumar importants mesures de protecció i seguretat per part dels usuaris i usuàries que acudisquen de manera presencial. Entre elles es troben l’ús obligatori de màscara quirúrgica, la desinfecció de mans amb solució hidroalcohòlica o sabó tant abans d’entrar en la sala d’espera com, de nou, abans d’entrar en la consulta mèdica o acudir únicament a l’hora de la cita i en solitari excepte en casos excepcionals en el qual calga acompanyar a un menor d’edat o a una persona dependent, així com mantenir la distància de seguretat de 2 metres amb les altres persones i el personal sanitari.

A més de totes aquestes iniciatives, també s’estan realitzant proves diagnòstiques del coronavirus, sempre indicades pel personal mèdic en funció de la clínica o situació particular, conforme a les instruccions de les autoritats sanitàries. També és el personal sanitari qui informa el pacient del lloc, dia i hora de la realització d’aquestes proves, a més d’encarregar-se d’informar sobre els resultats.