Els centres de salut de platja de la Ribera només passen consulta dues hores i mitja entre setmana

L’Ajuntament del Mareny de Barraquetes es queixa de l’horari que considera insuficient i denúncia en Facebook que es va assabentar de la reducció per la treballadora que agafa les cites perquè “na- die del departament de salut de la Ribera ens el va comunicar”

Arriba la Setmana Santa i la Pasqua, el pont de maig o l’estiu i les poblacions de la costa de València es multipliquen per tres. Així, els 800 habitants del Mareny de Barraquetes poden convertir-se en 2.400 “residents” temporals a partir de la Setmana Santa. No obstant això, el departament de salut de la Ribera, gestionat directament per la Conse- lleria de Sanitat des de fa un any, ha decidit que des del passat 20 de març, només es passe consulta en el consultori del Mareny entre les 11 i les 13.30, de dilluns a divendres, reduint així el seu horari habitual. I sempre amb cita prèvia, excepte una Urgència demostrada. “Aquesta és una altra conseqüència de la reversió del departament”, han denunciat des de SanitatSolsUna, “i de la seua nefasta gestió, malgrat haver ampliat en més de 600 persones la planti- lla actual de l’hospital, acordar aquestes reduccions d’horaris que ja les sufrie- rom molts centres de salut de poblacions turístiques de la Ribera al passat estiu”.

El Mareny de Barraquetes és una “entitat menor”, l’equivalent al que an- tes es coneixia com a pedania, dependent de l’Ajuntament de Sueca -té el seu propi Ajuntament, però per a determinades qüestions, depenen de Sueca-. No obstant això, aquest municipi té molt poder reivindicatiu des del moment en què multiplica la seua població per tres. És per això que el seu Ayun- tamiento s’ha mostrat molt crític amb la reducció d’horari establida per al centre de salut perquè, sent ja limitada per a la seua pròpia població, es queda molt curt amb l’arribada dels residents temporals. A més, el consistori del Mareny es queixa de les formes de la direcció del departamen- to de salut, ja que ningú els va avisar de la reducció d’horari ni els va donar una explicació que ara sí que els reclamen els seus veïns i els estiuejants.

Així, en un post del passat mes de març asseguraven “el departament de l’Hospital de la Ribera en cap moment ha informat aquesta ciutat de la re- ducción d’hores de consulta mèdica”, es queixaven en Facebook. Explicaven

des del compte oficial de l’Ajuntament del Mareny que “ens assabentàvem gràcies a la treballadora que està prenent cita prèvia (que paga el ayunta- esmente, no conselleria)”, al que afigen que la seua intenció és contactar inme- diatamente amb “el comissionat de salut” per a “demanar una reunió per a tractar aquest tema”. Reconeixen que la reducció de l’horari és “una sorpresa i una mesura que no entenem, ja que des de fa temps estem treballant i reunits amb els departaments pertinents perquè el nostre centre de salut tinga més servei”.

Des de SanitatSolsUna asseguren que “la reducció d’horaris en aquests centres de salut en zones turístiques és un contrasentit: és ací precisament on haurien d’ampliar-se els horaris i el personal, a causa de l’augment de la pobla- ción en períodes vacances i amb l’arribada de l’estiu”. Denuncien que “la nefasta gestió dels recursos humans per part de la direcció del depar- tamento de la Ribera després de la reversió, encotillada i immobilista, no ha he- cho sinó augmentar els problemes per a atendre correctament la població habitual i a la temporal”. Per a l’associació que defensa l’excel·lència en la gestió “aquesta és una de les conseqüències que portem un any patint dónes- que va tindre lloc la reversió, perquè la Conselleria de Sanitat només sap ha- cer una cosa: augmentar la despesa pública, aprovar més retallades i generar més llestes d’espera”.