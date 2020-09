Els centres educatius d’Alboraia es reforcen amb l’inici del nou curs escolar

Tots els centres rebran una partida econòmica i una dotació extra de docents.





La Generalitat Valenciana, a través de les Conselleria d’Educació, amb l’arribada del nou curs escolar, marcat per la Covid-19, ha dotat a tots els centres educatius d’Alboraia amb més professorat i amb una partida extraordinària econòmica.



En total, Alboraia rebrà 85.342 euros, dels quals 51.606 euros estaran destinats a les despeses de cada centre per a adaptar-se a les noves mesures de seguretat. D’altra banda, els 33.736 euros restants es dedicaran a l’organització d’activitats extraescolars. A més d’aquest reforç econòmic, també es preveu una dotació d’aproximadament 13 membres de personal docent de suport.



Quant a les obres i instal·lacions per a l’inici del curs, l’Ajuntament les ha reforçades en els centres segons les seues necessitats, millorant des d’instal·lacions higièniques per a la rentada de mans, fins a l’ampliació del cablejat de xarxa wifi o la col·locació d’intèrfons a les aules per a facilitar eixides i entrades ordenades. D’altra banda s’han reorganitzat espais per als esbarjos en col·laboració fins i tot amb el poliesportiu municipal i es contractaran monitors de suport per a les AMPA.



Per a secundària es programaran a partir d’octubre activitats a la Biblioteca Pública Municipal i es disposarà de professorat de consulta per als qui acudisquen a estudiar o realitzar allí els seus deures.



També en l’Espai Jove’ s’han programat activitats a partir d’octubre en horari lectiu i a la vesprada, per a cobrir les hores en les quals l’alumnat de secundària no assistirà als centres.