Els centres educatius d’Almussafes promouen una activitat conjunta per a clausurar el curs

Graduacions, actuacions i sopars en les instal·lacions educatives són elements habituals que proliferen en les festes de clausura del curs lectiu dels col·legis i instituts.



Com a conseqüència de la pandèmia del Covid-19, enguany professorat, alumnat i pares i mares han hagut de renunciar a totes estes activitats i adaptar-se a les novess circumstàncies extraordinàries generades després de la declaració de l’estat d’alarma, el passat 14 de març.



Però a Almussafes els centres educatius han desenrotllat la imaginació i s’han unit enfront de l’adversitat per a poder oferir als seus estudiants una activitat conjunta i no presencial que servira de celebració del fi de curs 2019-2020



Tant els CEIP Almassaf i Pontet, com l’IES Almussafes han llançat una proposta d’homenatge per a tota la comunitat educativa, com a premi i reconeixement públic a la labor desenrotllada durant l’últim trimestre del curs lectiu, que s’ha dut a terme a les 12 hores de hui divendres, 19 de juny.



Els globus, pancartes amb missatges d’ànim i felicitació i els aplaudiments ha proliferat en els balcons de les vivendes on residixen els estudiants que cursen els seus estudis d’infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius en els tres centres i els professors s’han unit en els seus propis centres de treball.