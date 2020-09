Els centres educatius de Mislata, preparats per a una volta al col·le segura

Connect on Linked in

Tots els col·legis han adoptat mesures de seguretat, protecció i higiene i adaptat les seues instal·lacions a la normativa vigent



Carlos F. Bielsa: “Iniciem el curs amb totes les mesures de prevenció sanitàries per a garantir la seguretat i evitar possibles rebrots a Mislata; i continuarem apel·lant a la responsabilitat, tant la de les famílies com dels professionals per a aconseguir completar aquest curs escolar; perquè l’educació presencial és fonamental per a la formació dels més xicotets”

El próximo lunes 7 de septiembre empieza el curso escolar, en esta ocasión marcado completamente por la crisis sanitaria provocada por la Covid-19. Es por ello que, tanto el consistorio como todos los centros educativos de la ciudad, han estado realizando actuaciones y trabajando durante el verano en los protocolos y en las medidas a adoptar para que el inicio del curso sea seguro, y así poder cumplir con las instrucciones de la Conselleria de Educación.

Entre las medidas adoptadas por parte del Ayuntamiento, se ha triplicado el servicio de limpieza en los centros con tal de que durante la jornada se produzcan varias desinfecciones y evitar así situaciones de riesgo frente al virus; se han instalado dispensadores de gel, papeleras y portatoallitas en todos los baños de los centros públicos para asegurar una correcta higiene de manos; se han cedido espacios públicos para que los institutos que no tenían suficiente espacio para realizar clases presenciales puedan llevarlas a cabo cumpliendo las medidas de seguridad y distancia, como las instalaciones del Centro Sociocultural La Fàbrica al IES Molí del Sol; se mantiene el servicio del PMIE (Programa Municipal de Integración Educativa) con el objetivo de dar mayor apoyo a alumnado, docentes y familias en situación de riesgo; y se repartirán mascarillas infantiles a las puertas de los colegios.

Por otro lado, ha sido también necesario realizar algunas obras y reformas en algunos centros para adaptarse a la nueva situación. Unas intervenciones llevadas a cabo con recursos municipales y con el plan Edificant. Se han reformado baños, ampliado comedores escolares, transformado espacios en salas multifuncionales, pintado aulas, así como la instalación de pérgolas de sombraje, la repavimentación de patios y otras obras menores.

Además, la Conselleria de Educación ha dotado a Mislata con recursos extraordinarios para afrontar este nuevo curso. Por una parte, ha aumentado el número de personal docente para los diferentes centros educativos, y por otra, ha asignado un total de 202.850 € en concepto de gastos de funcionamiento por la Covid-19 y para la organización de actividades extraescolares.

Parte de esos recursos económicos serán utilizados por el Ayuntamiento para poner en marcha el servicio ‘Connectats’, a través del cual los y las adolescentes que estén obligados a hacer clases semipresenciales puedan acudir los días que se tengan que quedar en casa a los centros juveniles, donde un educador les ayudará a organizar sus tareas y a no perder el ritmo de las clases, evitando así situaciones de fracaso escolar.

Por lo que respecta a las normas de funcionamiento y al arranque del curso, entre otras, cada centro decidirá cómo escalonar la entrada de su alumnado entre los días 7 y 11 de septiembre, así como también escalonará las horas de patio para que haya los mínimos contactos entre el alumnado de diversas clases. Se procederá a la ventilación natural de las aulas, se fomentará el lavado de manos varias veces al día, se tomará la temperatura a todo el alumnado antes de entrar al centro y los niños y niñas mayores de 6 años deberán llevar mascarilla.