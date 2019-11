Els centres educatius de Paiporta trien els seus consells escolars

Print This Post

La participació ha sigut majoritària en el cas del professorat, seguida de la d’alumnes

Aquest dijous, dia 21 de novembre, ha sigut data fixada en el calendari per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per a realitzar les votacions en tots els centres docents de la Comunitat Valenciana que han de triar als membres dels diferents consells escolars de cada centre.

Els huit centres d’educació de primària i secundària de Paiporta s’han sumat a aquest procés participatiu en una jornada de votació que ha transcorregut amb normalitat i en la qual han triat als seus representants de l’alumnat, docents, famílies i personal d’administració i serveis.

“El consell escolar és el principal òrgan de representació del conjunt de la comunitat educativa, per això és tan important la participació i implicació de totes i cadascuna de les parts que el formen. Enguany el lema que proposa Conselleria diu ‘Fem que l’educació sume en participació’, i és precisament el que volem fomentar i incentivar des del govern municipal”, ha expressat el regidor d’Educació, Alejandro Sánchez.

En general la participació ha sigut majoritària entre el conjunt del professorat. Quant a l’alumnat, han acudit igualment de manera nombrosa a les urnes, ja que en alguns centres s’ha facilitat el vot organitzant els horaris de votació a aquest efecte. No obstant això, la participació de les famílies ha sigut en general baixa en tots els centres, per davall del 20%.

“Cada vegada sorgeixen a Paiporta més iniciatives quant a organització i noves associacions per a coordinar i gestionar les activitats i accions aparellades amb l’educació i la formació. Un bon exemple és la creació recentment d’InterAMPA, que reuneix les diferents AMPAs dels centres educatius de Paiporta. No obstant això, hem de continuar treballant per implicar a pares i mares encara més en la vida acadèmica dels seus fills i filles”, ha matisat el regidor.