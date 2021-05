Print This Post

Els centres educatius de Sueca participen en el projecte Biblioteques Humanes que té per objectiu educar en la prevenció de la violència de gènere

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Polítiques d’Igualtat, està participant activament en el projecte Biblioteques Humanes 2021, una iniciativa que consisteix a oferir a l’alumnat de 3r de l’ESO de tots els centres educatius de la ciutat, unes xarrades sobre violència de gènere a càrrec de l’associació Alanna i, més concretament, de dones que han patit esta violència i volen comptar la seua experiència per a contribuir a la seua erradicació. “Estic molt contenta que este projecte estiga en marxa i que s’hagen interessat i involucrat tants centres escolars de Sueca, especialment en un moment tan complicat com és el final del curs amb avaluacions i exàmens. Nosaltres continuarem treballant des de la prevenció en la lluita contra esta xacra social per a intentar que a poc a poc la societat vaja revertint eixa cultura patriarcal cap a una societat més igualitària, més justa i sense violència”, ha explicat la regidora de Polítiques d’Igualtat, Gema Navarro.

L’activitat Biblioteques Humanes, subvencionada pel Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, es va iniciar divendres passat en el col·legi Nostra Senyora de Fàtima i, durant els pròxims dies, s’oferirà també en els centres Escola Jardí, La Encarnación, Mª Auxiliadora, Lluis Vives, Uniana i l’Institut Joan Fuster.