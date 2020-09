Els centres educatius de Torrent es preparen per a rebre a més de 24.000 alumnes i alumnes de totes les edats

Print This Post

L’Ajuntament, a través de Nous Espais, aquest estiu ha realitzat una inversió de prop de 120.000 euros en reformes i manteniment en els centres públics i la EPA de Torrent

L’alcalde Jesús Ros i la regidora d’Educació, Patricia Sáez, han mantingut una última trobada amb els directors dels centres concertats i privats abans de l’inici de curs

La setmana que ve començaran a incorporar-se a les aules els més de 24.000 alumnes i alumnes de Torrent. Per a això, durant els mesos d’estiu, l’Ajuntament ha treballat en una sèrie de mesures i protocols per a començar el curs de manera segura per a totes les famílies i la comunitat educativa i amb les millors condicions. Així, al llarg d’agost s’han dut a terme una bateria d’actuacions en els centres escolars centrades en la millora de patis, zones comunes i afavorint l’eficiència i estalvi energètic.

A través de l’empresa municipal Nous Espais i amb una inversió de 119.480 €, les reformes han consistit, entre altres, en pintura, enrajolat, arranjaments de lampisteria, reparació de jocs infantils, reposició de vàters, substitució de bancs, tasques de plantació, tales o podes d’arbratge. A més, d’aquestes actuacions en els centres públics, en els quals s’han intensificat les tasques de neteja i desinfecció, també s’han realitzat reparacions i treballs de pintura a l’Escola d’Adults (EPA). En definitiva, una sèrie de “intervencions molt significatives perquè les nostres instal·lacions educatives oferisquen les millors condicions als alumnes i alumnes de Torrent en aquest inici de curs”, ha assenyalat la regidora d’Educació, Patricia Sáez.

Reunió amb els centres concertats i privats

Continuant amb la línia de seguiment de l’inici del curs escolar posada en marxa pel consistori des de principis de juliol, l’alcalde Jesús Ros i la regidora d’Educació s’han reunit aquest matí amb els directors i directores dels centres concertats i privats per a analitzar els dubtes i necessitats d’última hora que hagen pogut sorgir en cada centre. Això mateix es va fer dimecres passat amb els centres públics de la ciutat.

Mesures Covid-19

A més de la posada a punt de les instal·lacions educatives, el consistori ha pres una sèrie de mesures enfront del Covid-19. D’aquesta forma, al marge dels plans de contingència propis de cada centre i de les mesures impulsades per Conselleria, s’ha efectuat un augment d’un 50% de la partida de neteja i desinfecció diària dels centres, incrementant en 250.000 € el pressupost i que suma una xifra total de 800.000 €.

Així mateix, durant tot el mes de setembre, la Policia Local vigilarà i coordinarà l’accés en tots els centres d’ensenyament bàsic per a garantir que es respecten tots els protocols. Això es completarà amb el repartiment de 25.000 màscares higièniques reutilitzables a l’alumnat de tots els centres d’educació, tant públics, concertats com a privats, EPA (Escola d’Adults), Conservatori de Música o Escola d’Idiomes.