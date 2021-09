Els centres escolars de Burjassot inicien el curs 2021/2022

Connect on Linked in

Carteres noves, nervis, molts somriures, ganes de trobar-se amb els seus companys…aqueixa ha sigut la imatge a les portes dels centres escolars de Burjassot aquest matí amb l’inici del nou curs escolar. Un curs en què, de nou, des de tots els centres educatius, s’aplicaran les mesures sanitàries establides per la Covid.

En un dia tan marcat per a la comunitat educativa de Burjassot, l’Alcalde del municipi, Rafa García, acompanyat de la Regidora d’Educació, Manuela Carrero, del Regidor de Serveis Municipals, Manuel Pérez Menero i del responsable de la Brigada Municipal d’Obres, han visitat els centres públics del municipi per a fer un repàs de totes les obres que s’han dut a terme al llarg d’aquest estiu. Les visites s’han realitzat als CEIP El Pouet- Verge dels Desemparats, Fernando dels Rius, Sant Joan de Ribera, Els Sitges i Miguel Bodonau.

Els directors i directores han pogut assenyalar als representants municipals quins han sigut les millores dutes a terme per part de l’Ajuntament, a través de la Brigada Municipal d’Obres, i com aquestes millores, que s’han realitzat aprofitant les vacances escolars per a no interrompre les classes, revertiran en benefici de l’alumnat de cadascun dels centres.

Des de la Regidoria d’Educació s’ha assenyalat que, de manera gradual, es visitaran tots els centres escolars del municipi per a conéixer, de primera mà, com ha sigut l’inici de curs i els projectes que cada centre desenvoluparà al llarg de l’any escolar.