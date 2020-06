Els Centres Municipals de Joventut de València reobrin hui les portes

Connect on Linked in

Maite Ibáñez ha visitat el Centre Municipal de Joventut d’Orriols

Sis Centres Municipals de Joventut (CMJ) obren de nou per reprendre el servici d’informació i assessorament juvenil, amb l’horari habitual mitjançant cita prèvia a través de la via telefònica o correu electrònic. Els CMJ que han représ l’atenció presencial, complint amb totes les mesures de seguretat, són el d’Orriols, Russafa, Patraix, Sant Isidre, Trinitat i Grau Port, a més de l’Espai Jove, mentre que la resta ho faran progressivament.



La regidora de Joventut, Maite Ibáñez, ha recordat hui que estos centres fereixen un servici permanent d’informació, assessorament, formació, dinamització sociocultural i incorporació a la vida social i activa de les persones joves en matèria de programes municipals, ocupació, oci, cultura, programes europeus, salut, medi ambient o participació. «En ells, a més de prestar serveis d’informació juvenil des d’un criteri de proximitat, es realitzen cursos i tallers a més de servir com a aula d’estudi», ha afegit.



Ara, ha informat, després del tancament d’estos espais a l’inici de la crisi sanitària, sis d’ells han représ hui la seua atenció presencial, «amb l’adopció de les mesures per garantir la seguretat del personal tècnic i de les persones usuàries, com la instal·lació de mampares». «Els altres Centres Municipals de Joventut amb què compta la ciutat s’aniran obrint progressivament i anime a les persones joves que encara no coneguen estos espais a què s’apropen per utilitzar els seus servicis i participar de les activitats», ha indicat.



Durant la visita a CMJ d’Orriols, la regidora ha indicat que les aules en què es duen a terme els cursos, tallers, estudi i altres activitats presencials encara no es poden utilitzar, tot i que espera que es puga fer relativament prompte, a mesura que es duen a terme les mesures adoptades pel personal del Servici d’Arquitectura i Serveis Centrals Tècnics i del Servei de Prevenció de Riscos Laborals.



«La situació sanitària no ha paralitzat l’activitat orientada a les persones joves de la ciutat», ha ressaltat Ibáñez, en assenyalar que «des del principi del confinament es va desenvolupar un pla de treball en línia per mitjà d’activitats d’oci educatiu, servicis d’informació juvenil, tallers, sessions d’exercici físic o grups de conversa d’idiomes». En este sentit, l’equip tècnic dels Centres Municipals de Joventut, així com el Servici de Joventut, ha generat una agenda d’activitats setmanals amb l’objectiu d’acompanyar a la ciutadania jove durant estos mesos.



