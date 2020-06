Els centres municipals de Servicis Socials reprenen l’atenció presencial

Connect on Linked in

Els Centres Municipals de Servicis Socials (CMSS) d’Olivereta, Campanar i Salvador Allende començaran a fer atenció presencial dimecres, en passar el personal tècnic de riscos laborals per comprovar les mesures adoptades per garantir la seguretat de professionals i usuaris. Amb l’apertura d’estes instal·lacions, els dotze CMSS prestaran este servici de manera habitual, sempre amb cita prèvia, ja que els altres nou estan oberts des de dilluns. Així ho ha anunciat hui la regidora de Servicis Socials, Isabel Lozano, qui també ha informat que els Centres Ocupacionals Municipals (COM) per a persones amb discapacitat intel·lectual, Isabel de Villena i Gravador Planes, i el Centre de Dia de Font de Sant Lluís estan ja oberts, però no a plena ocupació. El COM Juan de Garay obrirà el dijous en les mateixes condicions.



La regidora Isabel Lozano ha explicat que l’Ajuntament «treballa per condicionar tots els equipaments públics, i garantir totes les mesures de seguretat i prevenció per a evitar la possible propagació de la pandèmia del coronavirus per tal d’obrir al públic els recursos socials per poder atendre presencialment a la població més vulnerable». Amb estes condicions, ha afegit, «recuperem la normalitat pel que fa a l’atenció presencial en els diferents Centres Municipals de Servicis Socials, sempre amb cita prèvia», ha aclarit



«La normalitat també torna als Centres Ocupacionals que tornen a obrir les seues portes en dies diferents segons per a cada persona i altres recursos com el de mesures judicials i Punt de Trobada Familiar», ha afegit en subratllar que «era fonamental recuperar l’atenció presencial per a col·lectius especialment vulnerables com són les famílies en risc d’exclusió social o persones amb discapacitat, que han patit especialment la crisi de la COVID-19, així com l’atenció i intervenció amb jóvens i menors».



Concretament, l’equip de Mesures Judicials està incorporat des d’ahir, dilluns, tot i que es manté el seguiment telefònic i telemàtic i es reserva l’atenció presencial per a les situacions d’urgència. «Durant la fase 3 es durà a terme atenció presencial per a tots, amb cita i totes les mesures de seguretat oportunes.

OBERT EL PUNT DE TROBADA FAMILIAR



D’altra banda, la regidora de Servicis Socials ha recordat que des del dia 1 de juny també s’han reincorporat, progressivament, els treballadors i treballadores del Punt de Trobada Familiar de València. «Per a assegurar les mesures de distanciament s’ha dotat al centre del material de protecció necessari per a famílies i personal i s’ha habilitat una altra sala per al seu ús per les famílies. Així mateix s’ha elaborat una nota informativa per a mares i pares amb instruccions que permeten també que els xiquets i xiquetes visquen esta situació amb la normalitat més gran possible».



En la modalitat de supervisió del compliment del règim de visites l’horari de lliuraments i recollides s’ha ampliat al divendres al matí de manera que puguen realitzar-se un major nombre de lliuraments i recollides diàries. En la modalitat de visites tutelades s’han desplaçat part de les visites a horari entre setmana de manera que les sales de jocs puguen ser utilitzades per una sola família.