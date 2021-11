Els Centres Socials Municipals de Burjassot trien a les seues Juntes Directives

Connect on Linked in

Els Centres Socials Municipals de Burjassot han iniciat el seu període per a triar a les seues respectives Juntes Directives. Tal com han informat des de la Regidoria de Majors, dirigida per Mª Ángeles Navarro, les votacions tindran lloc el pròxim 2 de desembre i, per aquest motiu, s’han iniciat ja les fases en què s’estructurarà l’elecció de les Juntes.

Així, fins al 5 de novembre es poden presentar les candidatures en el Departament de Serveis Socials, en la c/ Colón, 40 del municipi. Una vegada presentades, els dies 11 i 12 es podran realitzar les al·legacions, si n’hi haguera, a aquestes. La revisió de les al·legacions s’estendrà fins al 20 de novembre per a, dos dies més tard, el dilluns 22 de novembre, realitzar la presentació oficial de les candidatures.

L’exposició del cens provisional dels socis de cada Centre serà del 2 al 12 de novembre i, en aqueix mateix període, es procedirà a la presentació d’al·legacions, sent l’exposició del cens definitiu el 16 de novembre.

Després de passar per les diferents dates assenyalades, i com s’ha assenyalat a l’inici d’aquesta informació, aquelles persones que estiguen en el cens de cada Centre Social triaran a les seues Juntes Directives el 2 de desembre.