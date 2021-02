Els ciutadans de Valencià decidiran en què invertir 8 milions d’Euros amb la fase final de votació de DecidimVLC

Print This Post

Fins al 7 de març la ciutadania podrà triar entre els 281 projectes que han passat l’estudi de viabilitat tècnica, en una edició de rècord

L’Ajuntament de València arranca la fase final de votació dels pressupostos participatius 2020-2021, DecidimVLC. Fins al 7 de març la ciutadania podrà votar directament a través de la web decidimvlc.valencia.es als millors projectes per als barris i pobles de València fins a completar els 8 milions d’euros assignats del pressupost municipal de 2021 dedicat a inversions.

Un total de 281 propostes d’inversió (234 en els districtes i 47 dels pobles) han passat a la fase de votació d’entre tots els projectes presentats per la ciutadania en les fases anteriors i després de l’estudi de viabilitat tècnica, jurídica i pressupostària dut a terme pels servicis tècnics municipals. Este estudi de viabilitat ha seleccionat les propostes d’inversió que són competència municipal i sobre les quals l’Ajuntament pot iniciar la seua execució durant els pròxims mesos.

Els districtes amb més propostes per a votació són, per este ordre, Quatre Carreres, Extramurs, Patraix, L’Olivereta, Camins al Grau, L’Eixample, Jesús i Campanar. En pobles, esta edició amb un pressupost incrementat de partida respecte a la resta de districtes en Pobles del Nord i Pobles del Sud, atenent la seua singularitat poblacional i geogràfica, els que més propostes viables per a votació han obtingut són Benimámet, La Torre, Pinedo i Castellar-L’Oliveral.

Esta sisena edició dels pressupostos participatius s’ha convertit en la de major implicació ciutadana de totes les realitzades per l’Ajuntament de València des de 2015. I ho ha fet amb una altíssima participació tant en la fase de presentació de propostes de projectes d’inversió, amb més del doble de les propostes presentades en els anys anteriors, com en la fase de suports, amb un 50% més de suports que en l’edició anterior que se centrava en projectes de ciutat i un 250% més de suports que en 2018-2019, amb projectes de districte i pobles com l’edició actual.