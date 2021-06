Els Clubs Esportius d’Alaquàs continuen sumant importants èxits en les diferents modalitats i campionats al mes de juny

Connect on Linked in

El Club Alaquàs Caiac Polo, Club de Pescadors esportius, Associació de Futbolistes del València Club de Futbol a Alaquàs, Club Basquet Sportiu-Xe i el Club d’Escacs d’Alaquàs fan balanç de les últimes jornades i dels assoliments aconseguits gràcies al treball i esforç dels seus esportistes



El mes de juny està sent, sense dubte, un mes carregat d’èxits per als clubs esportius del nostre municipi i mostra d’això són els resultats que estan aconseguint els i les esportistes locals.



Pel que fa al Club Alaquàs Caiac Polo, l’equip sub21 s’ha proclamat recentment subcampió de la lliga nacional després dels 3 tornejos de lliga disputats arribant a aconseguir una quarta posició en el primer torneig, tercera posició en el segon torneig i segons en la tercera trobada. Amb tot això es proclamen subcampions d’Espanya. D’altra banda, l’equip femení segueix segon en la classificació nacional, a tan sols un torneig de signar un subcampionat que done el bitllet al campionat europeu.



Per la seua banda, el Club de Pescadors esportius d’Alaquàs està tenint una molt bona representació el que els ha permés obtindre diverses medalles en autonòmics, a més d’una plaça directa per als campionats d’Espanya. Pel que fa a la cita

Autonòmic d’Aigua Dolça Joventut realitzada en l’embassament de Bellus; Xavier Martínez va obtindre la medalla d’or i Ivan Sánchez la medalla de bronze. En Autonòmic d’Aigua Dolça Dames realitzat també en l’embassament de Bellus,Ornella Tosta es va fer amb la medalla de bronze. En la cita d’Autonòmic Salmonidos en categoria veterans, Pablo García Sánchez es va alçar amb l’or.



L’Associació de Futbolistes del València Club de Futbol a Alaquàs també compta amb destacades proclamacions de campions de les seues lligues: el Juvenil A i el Cadet s’han proclamat campions de les seues respectives categories aconseguint sengles ascensos i posant un fermall esportiu d’or a tota la labor formativa i educativa que es realitza de la mà dels exjugadors del València CF i en les instal·lacions municipals del Poliesportiu El Terç.



També el Club Basquet Sportiu-Xe d’Alaquàs està collint grans èxits, de fet els equips aleví mixt i júnior masculí han accedit a les fases finals. Aquest cap de setmana els alevins jugaran els 1/8 de final contra CB Guadassuar. Les competicions continuan també el proper cap de setmana, l’equip júnior, classificat mancant una jornada per a finalitzar la fase regular, jugarà del 26-27 de juny els 1/4 de final d’ascens a categoria autonòmica.



I per finalitzar, el Club d’Escacs d’Alaquàs, amb una molt destacada actuació a la Final Autonòmica dels Jocs Esportius en les categories Sub14, amb Lucas Deusa i Pablo Cayón, quedant Pablo 3r.; i en Sub16, amb Andrés Luque i Luis Miguel Deusa, resultant Andrés 2on. Andrés i Pablo ens representaran al Campionat d’Espanya. Als campionats provincials Sub 10, Sub 12 i Sub 18, onze joves jugadors varen representar al Club, destacant al Sub 18, on Andrés Luque va quedar campió i Alejandro Yuste 3r.

Des de l’Ajuntament d’Alaquàs, a través del seu departament d’esports es vol posar de relleu i agrair l’excel·lent labor que realitzen cada dia els clubs esportius del municipi i el treball i esforç incansable que duen a terme les i els esportistes en cadascuna de les modalitats. Mostra del treball realitzat són aquests resultats que hui són notícia i que segur continuaran sent-ho. Continuarem informant i sent altaveu de la informació que els clubs facen arribar i dels seus assoliments aconseguits.