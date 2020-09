Els Clubs Esportius d’Alzira utilitzen per a la pretemporada i la nova temporada les instal·lacions municipals baix les mesures d’esport segur

Les instal·lacions esportives de la ciutat d’Alzira estan preparades per a la pràctica de l’esport. Totes aquelles entitats que ho han sol·licitat van a poder realitzar la pretemporada o la temporada, acollint-se a les mesures front a la Covid-19.



Fernando Pascual, regidor d’Esports, manifesta que “Entre tots hem fet un esforç per tal de acollir-nos a la situació actual i donar la possibilitat de no aturar l’activitat esportiva en la ciutat d’Alzira, per això des del Departament i la Regidoria d’Esports hem fet possible que totes les sol·licituds que hem rebut hi hagen sigut aprovades després de determinar que compleixen les mesures de seguretat que no hem d’obviar en cap moment per seguir fer front a la pandèmia”.



Llistat de clubs i instal·lacions esportives de els que faran ús de les instal·lacions esportives:



Club de Tennis Taula, sala de tennis taula del pavelló Pérez Puig.



Club Nou Volei Alzira, Palau d’Esports.



Club Alzira Futbol Sala, Palau d’Esports.



Kungfu, associació Ying Shou Quan Espanya, sala tatami del pavelló Fontana Mogort.



Judo Club Alzira, sala tatami municipal de judo.



Club Taekwondo Fenix Alzira, sala tatami del pavelló Fontana Mogort.



Club Halterofília Alzira, gimnàs Julian Perea.



Club de Natació Trenca Ones, Piscina Coberta.



Club Frontennis Alzira, frontons del camp d’esports Venècia.



Club Patinatge Wheeling, frontons 1, 2 i 3 del camp d’esports Venècia.



Club U. D. Alzira, Estadi LLuis Suñer Picó.



Club Ciutat d’Alzira, Ciutat Esportiva Jorge Martínez Aspar.



Club Veterans Alzira, Ciutat Esportiva Jorge Martínez Aspar.



Club de Rugby Alzira, camp de Rugby de la Ciutat Esportiva Jorge Martínez Aspar.



Club Atletisme la Rabosa, Ciutat Esportiva Jorge Martínez Aspar.



Club Pilota Valenciana Alzira, Trinquet Municipal i camp d’esports Venècia.



Club Handbol Alzira, pavelló Pérez Puig.



Club Nou Basquet Alzira, pavelló Pérez Puig.



“Per a l’utilització de les instal·lacions esportives caldrà mantindre la distància de seguretat i totes les mesures de protecció pertinents, ja que estan perfectament senyalitzades i dotades de les mesures de seguretat necessàries i correspon a les entitats esportives velar pel compliment dels protocols sanitaris establits”, segons ha manifestat el regidor d’Esports.