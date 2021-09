Els clubs esportius valoren positivament la I Fira de l’Esport d’Alzira

Connect on Linked in

El clubs esportius d’Alzira han valorat positivament la I Fira de l’Esport celebrada este passat cap de setmana a la plaça Major. El Consell Municipal d’esport es va reunir a la sala municipal d’escacs per fer una valoració d’este esdeveniment i per començar a treballar en la segona edició. Es va acordar crear una comissió encarregada de la fira on es tindran en compte tots els suggeriments dels clubs per seguir millorant este esdeveniment que fa valdre l’esport a la nostra ciutat.



A la reunió, on va assistir el regidor d’Esports, Fernando Pascual i el tècnic de l’àrea, també es van tractar altres temes d’interés per a l’esport alzireny com són les inversions que es realitzaran en instal·lacions esportives en l’últim trimestre de l’any amb un valor de 105.000 euros que aniran destinats a la reparació de la pista multiús de Venècia; reparació del camp de futbol de Xixerà; reparació de la coberta, reparació i neteja de la ventilació interior del Palau d’Esports.



Un altre dels temes que es va tractar al Consell va ser la Gala de l’Esport i el premi Illa del Xúquer a la trajectòria esportiva, a més d’estudiar per part de la Comissió Permanent la designació de la Insígnia d’Or d’Alzira en l’àmbit esportiu. La reunió va finalitzar amb un torn de precs i preguntes.