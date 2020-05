ELS COL·LECTIUS QUE INTEGREN ELS EQUIPS D’INFERMERIA HAN DE CONSIDERAR-SE PROFESSIONS DE RISC

Connect on Linked in

La 72a Assemblea Mundial de la Salut ha designat 2020 com a Any Internacional de l’Equip d’Infermeria i des del Sindicat de Tècnics d’Infermeria (SAE) aprofitem aquest reconeixement per a destacar el treball que els Tècnics en Cures d’Infermeria (TCE), com a part d’aquests equips, realitzen en diferents parcel·les assistencials.

En aquesta ocasió volem ressaltar el risc diari al qual se’ns enfrontem els col·lectius que integrem els equips d’infermeria, els TCE i els infermers, en l’atenció que dispensem al pacient. Així, els TCE som els professionals que tenim un contacte més directe i durant més temps amb els pacients a causa de les cures que els hem de realitzar, per això des de SAE exigim, a més de major seguretat i protecció ocupacional, que es reconega als col·lectius que integren aquests equips d’infermeria com a professions de risc pel fet que aquest contacte tan directe amb els pacients, incrementa la seua exposició al virus.

“Els professionals que integrem els equips d’infermeria estem contínuament exposats a patògens, llargues hores de treball, torns rotatoris, angoixa psicològica, fatiga, esgotament i estrés, que augmenten el risc d’infecció, per això des de *SAE exigim que es considere la infermeria com a professió de risc”, explica Daniel Torres, secretari d’acció social.