Els col·lectius en defensa de la bici mostren el seu suport a les mesures d’impuls a la bici com a mitjà de desplaçament anunciades pel president de la Generalitat

Els col·lectius valencians en defensa de la bicicleta ConBici, València en Bici-Acció Ecologista Agró, Foro Valenciano de la Bicicleta, Alacant en Bici, Plataforma Comarcal por la Movilidad Sostenible de L’Alacantí (PCM), Castelló en Bici, Elx en Bici-Margalló-Ecologistes en Acció, Col·lectiu Soterranya i IMBA-CV volem agrair les mesures aportades en la compareixença del president de la Generalitat, on podem trobar algunes de les propostes traslladades tant al conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat com a la directora general d’Obres Públiques per a la millora de la mobilitat en aquest temps de pandèmia.

Entenem que les propostes presentades són fruit de l’emergència generada per la COVID-19. En aquestes veiem reflectides algunes de les demandes que els diferents col·lectius probici hem sol·licitat al llarg de dècades; i tot i que trobem que estan en sintonia amb el sentir de les usuàries de la bicicleta com a mitjà de desplaçament, considerem necessari millorar i augmentar les infraestructures i dotacions per a poder potenciar l’ús de la bicicleta com a vehicle:

Infraestructures ciclistes (corredors ciclistes, vies ciclistes ràpides…)

Campanyes de promoció de l’ús de la bicicleta

Propostes per a la ciclologística

Impuls de la intermodalitat (autobusos interurbans, TRAM, tramvia, metro…)

Aparcaments de bicicleta segurs (habilitació d’espais en la construcció d’habitatges, aparcaments segurs, funcionament amb targeta Móbilis…)

La necessitat de tractar les vies ciclistes com d’interés general

Juntament amb el suport mostrat, mantenim el nostre interés i predisposició a col·laborar amb la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat per a continuar impulsant l’ús de la bicicleta com a vehicle segur, net, sense fum i que permet la mobilitat activa tant per a les diferents fases de la desescalada com per a continuar millorant la protecció del medi ambient.

El nostre objectiu és aportar tot el possible per a eixir de la crisi sanitaria actual. La mobilitat a peu i en bici és idònia per a mantindre el desplaçament individual i respectar la distància física de seguretat.

A més, potenciant la bici i la mobilitat a peu es millora la salut de la població, ja que es preserva l’hàbit actiu diari i s’evita l’emissió de partícules i gasos contaminants que potencien les malalties respiratòries i que són responsables de la contaminació atmosfèrica i del canvi climàtic.

Un altre aspecte positiu de la potenciació de la bicicleta com a vehicle de transport és el de l’augment de l’espai públic, cosa que facilita que es puga mantindre una sana distància per a evitar la propagació del virus. Per això ha de tindre especial protagonisme preferent en les mesures de mobilitat que es prenguen per a la desescalada del confinament.

La situació d’excepcionalitat requereix mesures urgents i esperem que els terminis siguen breus donada la necessitat.