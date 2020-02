Els col·legis d’Algemesí s’impliquen en la Setmana de l’Arquitectura

Print This Post

L’Ajuntament d’Algemesí ha lliurat els premis als col·legis que han participat en el concurs de maquetes de la piscina d’estiu, una activitat que s’emmarcava dins l’ultima edició de la Setmana de l’Arquitectura.

El primer premi ha sigut per al col·legi de Santa Ana, segon per a María Auxiliadora i tercer per a Escola Pia.

En l’apartat de mencions especials, el projecte més sostenible ha sigut el del col·legi Salvador Andrés, el més creatiu el de Verge del Pilar, més funcional per a Cervantes i la proposta més lúdica per a Maristes.