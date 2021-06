Els col·legis de Mislata instal·len compostadores dinàmiques per a fomentar el reciclatge i la gestió correcta dels residus orgànics

L’Ajuntament de Mislata, a través de l’empresa pública Nemasa, ha entregat als col·legis una nova eina per a transformar les restes orgàniques en compostos de qualitat per als seus horts escolars, per a les plantes de casa i les zones verdes de Mislata

Carlos F. Bielsa: “Volem que els xiquets i xiquetes de Mislata traslladen a les seues pròpies cases la importància de la sostenibilitat, el reciclatge, la reutilització de materials i la reducció del nostre consum, convertint aquestes accions en un hàbit de vida”

La regidoria de Medi Ambient i Canvi Climàtic de l’Ajuntament de Mislata no volia deixar passar l’oportunitat de celebrar el dia Mundial del Medi Ambient, una data que solia ser multitudinària i en la qual es reunien més de 600 escolars, però que la situació sanitària ha impedit celebrar-la de manera presencial. Per això, una de les accions que més impacte tindrà al llarg de tot el curs és la instal·lació de compostadores dinàmiques en els centres educatius de Mislata. Gràcies a aquests tambors giratoris els i les escolars podran generar una nova matèria reutilitzant el seu propi fem orgànic generada en els menjadors escolars: compost de qualitat que podrà utilitzar-se bé en els propis horts escolars dels centres educatius i en les zones verdes de la pròpia ciutat de Mislata o bé els alumnes podran emportar-se aqueix adob per a les plantes de les seues cases.

Com comenta l’alcalde de la localitat, Carlos Fernández Bielsa, “aquestes compostadores contribuiran de manera notòria al reciclatge a Mislata. Ja vam ser pioners instal·lant els contenidors marrons per a matèria orgànica en 2016 i els nous tambors involucraran encara més als més xicotets de casa. Ells seran els missatgers de la importància de reciclar, reutilitzar els materials i de reduir el nostre consum i que aquestes accions es convertisquen en un hàbit de vida”.

Aquesta experiència pilot involucra tant als xiquets i xiquetes com al professorat. D’una banda, tots els alumnes de 3r i 4t de Primària han rebut per part de Nemasa un pràctic poal marró per a portar a les seues pròpies llars i així fomentar la separació de les restes d’orgànics dels altres residus. I és que, com comenta la regidora de Medi Ambient i Canvi Climàtic, Mercedes Caballero, “creiem que l’autocompostatge en els col·legis dispararà l’ús dels contenidores marrons de la nostra ciutat, ja que els xiquets i xiquetes “obligaran” els seus pares a separar les restes orgàniques igual que ja es fa amb el paper i els plàstics.”

El professorat també és una part molt important en aquesta acció. Per a això, el Centre Sopciocultural La Fàbrica de Mislata va acollir una sessió informativa per a explicar el funcionament d’aquests contenidors dinàmics de compostatge, quin és el seu procés, què es pot compostar i que no i com aquests poden convertir-se en una magnifica eina d’educació per a la correcta gestió de residus orgànics i un incentiu per al foment de la cura del medi ambient.

Uns dels primers a conéixer la iniciativa van ser els xiquets i xiquetes de Primària del Col·legi Santa Cruz de Mislata els qui van rebre, a més de Mercedes Caballero, regidora de Medi Ambient, i al Director General de Nemasa, Fernando Díaz, a la mascota Nemasín, que va ser l’encarregada d’entregar-los els primers poals marrons per a les seues cases, a més d’un contenidor per a fruita en forma de poma.

