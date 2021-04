Els col·legis públics de Mislata reben una desinfecció a fons durant les vacances de Pasqua

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Mislata ha aprofitat les aules buides per a dur a terme xicotetes reparacions, a més de sotmetre als centres educatius a una neteja profunda anticovid de totes les instal·lacions i mobiliari



Carlos F. Bielsa: “Hem de felicitar a tota la comunitat educativa de Mislata, estan seguint rigorosament els protocols i amb molt d’esforç per part de tots i totes, estem mantenint a ratlla al virus en els centres educatius”



Amb les aules dels col·legis de Mislata buides per vacances, l’Ajuntament de Mislata, a través de l’empresa pública de manteniment i neteja Nemasa, està duent a terme una desinfecció i neteja profunda de totes les aules, patis, mobiliari, despatxos i altres dependències de tots els col·legis públics del municipi per a reforçar la lluita contra la COVID-19.



L’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, ha volgut traslladar unes paraules d’agraïment tant als xiquets i xiquetes, professorat, equips directius i a les pròpies famílies, ja que “l’esforç conjunt està donant els seus fruits. Hui dia, Mislata té una situació respecte a la COVID molt bona, però no hem de baixar la guàrdia. Per això, estem duent a terme aquests reforços de neteja, perquè quan les aules estiguen plenes de nou, ho facen amb totes les garanties sanitàries.”



Entre les accions que s’estan escometent, estan la desinfecció amb màquines d’ozó de totes les aules o la polvorització de líquids viricides i bactericides, autoritzats per Sanitat, per totes les zones comunes com a patis o zones de joc. A més, l’equip de neteja està movent mobiliari, llibres o equipament escolar, entre altres coses, per a netejar en els racons més inaccessibles, “alguna cosa que amb les aules plenes no seria possible”, com aclareix Ana María Julián, regidora d’Educació de l’Ajuntament de Mislata.

“Els i les treballadors de neteja de Nemasa estan realitzant una labor conscienciosa i minuciosa en tots els racons dels nostres col·legis, i quan tornen els xiquets i xiquetes als seus pupitres van trobar un entorn segur i lliure de virus”, afirma Julián.