Els comerciants d’Almussafes es formen en l’àmbit de la digitalització

AECAL organitza un taller per a conéixer l’eina ‘Nou Gremial’, impulsada per l’entitat provincial de la qual forma part



Les persones assistents a l’activitat, programada per al dimarts 14 de gener, aprendran a crear una pàgina web des de la qual podran vendre els seus productes



El pròxim dimarts 14 de gener, de 20 a 22 hores, l’Associació d’Empresaris i Comerciants d’Almussafes (AECAL) desenvoluparà en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes de la localitat un taller sobre digitalització impartit per un tècnic de la Unió Gremial, la Federació de Gremis i Associacions del Comerç Valencià, de la qual l’entitat almussafenya forma part. Les persones assistents aprendran a utilitzar l’eina Nou Gremial, que permet la creació de pàgines web per a donar visibilitat als xicotets negocis i també la implantació de botiga online per a poder vendre a través d’Internet.



La iniciativa, que es durà a terme el pròxim dimarts 14 de gener de 20 a 22 hores en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes prèvia inscripció, estarà impartida per Mauro Lorenzo, tècnic expert en aquest àmbit, president de l’Associació de Comerciants d’Alfafar, membre de la junta directiva d’Unió Gremial i integrant del grup de treball del Pla d’Impuls de la Digitalització del Comerç de la Conselleria d’Economia.



L’aplicació permet crear pàgines web per a donar a conéixer productes i serveis i inclou la possibilitat d’incorporar un apartat per a la venda online, tot això amb el suport de la federació, que ha sigut la que ha desenvolupat l’eina. Segons AECAL, que compta novament per a aquest taller amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Almussafes, “la idea és adquirir els coneixements necessaris per a estar presents en el món digital amb les millors garanties”.



L’aposta per les noves tecnologies és una dels vessants sobre les quals treballa actualment AECAL, que al llarg de l’any reforça i fa costat als xicotets comerços a través de diferents accions, entre les quals es troben les reivindicacions davant les institucions públiques, les campanyes publicitàries i de fidelització i els cursos formatius. Amb la incorporació de l’associació a Unió Gremial, al juliol de 2019, algunes d’aquestes activitats s’han intensificat.



L’eina “Nou Gremial ens permet arribar a més gent i donar a conéixer els nostres productes i com treballem com a comerços. Això és el que volem per als nostres associats, per al nostre comerç local: visibilitat, digitalització, modernització, actualització, etc.”, expliquen des de la junta directiva d’AECAL.