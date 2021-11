Els comerciants d’Almussafes inicien una nova campanya de fidelització

Connect on Linked in

Des de hui, dimecres 24 de novembre, i fins al pròxim dissabte 4 de desembre AECAL repartirà 17 premis especials i més 4.000 detalls



L’objectiu és continuar promocionant els establiments de proximitat entre la ciutadania a les portes de la temporada nadalenca

Les persones que compren productes o adquirisquen serveis des de hui, dimecres 24 de novembre, i fins al pròxim dissabte 4 de desembre en establiments integrats en l’Associació d’Empresaris i Comerciants d’Almussafes (AECAL), optaran a guanyar nombrosos premis. L’entitat arranca una nova fase de la campanya de fidelització ‘Estimem el comerç local’, amb la qual ja ha repartit desenes de premis especials i milers d’obsequis.

L’Associació d’Empresaris i Comerciants d’Almussafes (AECAL) comença hui, dimecres 24 de novembre, una nova fase de la campanya de fidelització ‘Estimem el comerç local’, amb la qual des del mes de gener passat s’estan repartint nombrosos premis entre les persones que adquireixen béns i serveis en establiments adherits a l’entitat. Fins al pròxim dissabte 4 de desembre, les urnes i les paperetes tornaran a estar visibles en els establiments per a continuar animant a la població a adquirir béns i serveis en el municipi.



En aquesta nova tanda de la iniciativa es repartiran un total de 17 premis especials, cadascun d’ells proporcionat per un negoci diferent, i més de 4.000 ‘Regalets AECAL’, consistents en obsequis que s’entregaran a les persones guanyadores dels mateixos en el moment en el qual s’òbriguen els tiquets sorpresa. Seguint les bases que ja regien la campanya fins ara, els clients i les clientes rebran un bitllet en el moment de la compra, on s’especificarà si està o no premiat i amb quina mena de regal.



Tota la informació sobre el funcionament del projecte pot consultar-se en la pàgina web www.aecalalmussafes.com, on l’associació publica puntualment totes les activitats que realitza. La pròxima cita especial serà aquest cap de setmana, els dies 27 i 28 de novembre, jornades en les quals es durà a terme una nova fira comercial en l’Àgora del parc Central. L’esdeveniment, que es va suspendre la setmana passada a causa de la pluja, se celebrarà mantenint tota l’agenda inicialment prevista (horari, estands, tallers infantils i sortejos).



Llistat de premis especials de la campanya ‘Estimem el comerç local’

Centre Òptic Santamaria: val per a gastar en l’establiment.

Farmacia Sebastián: cistella de productes.

Júdez Joyeros: collaret de plata.

Mª Carmen Sanz Esteticista: val per a gastar en l’establiment.

Herbo Prats: cistella de productes bio.

Podologia i Fisioteràpia: val per a gastar en l’establiment.

Parafarmacia Vero: lot de productes Dr Tree.

Farmacia Ana Aparici: lot corporal per a adults.

Peluquería Llar Jubilats: pack capil·lar anticaiguda.

Immobiliaria Santiago Ferrús: val per a gastar en l’establiment.

Benestar: sessió de massatge i acupuntura.

Logopeda Andreu: val per a gastar en servei de psicologia i/o logopèdia.

Carioca: una bossa.

Silvia Saló i disseny d’imatge: lot de xampú, olie i màscara capil·lar.

Prodigitel: teclat i ratolí sense fil.

Galve Rosa Asesores: val per a gastar en l’establiment.

Ana Rodrigo Estética: lot de cremes.