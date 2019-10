Els comerços de Burjassot ixen a carrer per a celebrar la seua Fira del Comerç i de l’Hostaleria

Print This Post

Un any més, la Fira del Comerç i l’Hostaleria de Burjassot donarà l’oportunitat als veïns i veïnes del municipi de conéixer millor els comerços i els serveis de què disposen. Una fira que tindrà lloc del 4 al 6 d’octubre, al Parc de la Granja.

Comptant amb la col·laboració de la Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç i Mercats, dirigida per la Regidora Rosa Cosa, la Fira està organitzada des de l’Associació de Comerç i Serveis de Burjassot, juntament amb el Mercat Municipal l’Almara, l’Associació d’Hostalers Reunits Activament de Burjassot (Ara Burjassot) i l’associació Empresaris de Burjassot. També compta amb la col·laboració de CEMEF.

L’horari de la Fira per al dia de la seua obertura, el divendres 4 de setembre, serà de 19h a 20h per als comerços, mentre que els llocs d’hostaleria estaran oberts fins a les 00:30h. No obstant això, aquells comerços que vulguen allargar el seu horari també podran fer-ho. El dissabte 5 d’octubre, la Fira obrirà a les 11h, mentre que a les 12h, tindrà lloc la inauguració oficial. Aqueix dia, les parades hostaleres allargaran el seu horari fins a les 01:30h. Els comerços estaran fins a les 20h encara que també podran allargar el seu horari si ho desitgen. Finalment, la Fira obrirà el diumenge 6 d’octubre a les 11h i quedarà clausurada a les 20h.

Els establiments participants mostraran als burjassotenses i als visitants a aquesta genial iniciativa comercial, els productes i el treball que realitzen i que posen a la disposició dels seus clients. Aquesta gran trobada entre comerciants i veïns que ha demostrat, en altres edicions, ser tan positiu per al comerç local, comptarà també amb la possibilitat de degustar els millors productes realitzats pels hostalers en el moment.