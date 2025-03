Els comerços de Burjassot poden adherir-se a la campanya del Bono Comerç des del 20 de març

L’Ajuntament de Burjassot, en col·laboració amb la Cambra de Comerç de València, posa en marxa per tercer any consecutiu la campanya dels Bons de Comerç, amb una quantia de 50 euros per bono, dels quals el Consistori subvencionarà la meitat (25 euros).

D’aquesta manera, la ciutadania podrà adquirir productes per valor de 50 euros als comerços adherits, però abonant només 25 euros.

Període d’adhesió per als comerços

Els comerços interessats, inclosos els llocs del mercat municipal i del mercat ambulant dels dimecres, podran inscriure’s en la campanya del 20 de març al 17 d’abril, a través del formulari disponible en el portal web habilitat per la Cambra de Comerç de València:

www.bonocomercioburjassot.com

Aquesta iniciativa, impulsada des de la Regidoria de Comerç, dirigida per Rosa Coca, té com a objectiu promocionar el comerç local i per a això, l’Ajuntament posarà en circulació 3.700 bons.

Beneficis per a la ciutadania i el comerç local

Segons l’Alcalde de Burjassot, Rafa García, “dinamitzar i fomentar el comerç local és prioritari”. Per això, l’Ajuntament treballa per oferir eines que afavorisquen les compres en els establiments del municipi i al mateix temps, ajuden a les famílies en la seua despesa diària.

Cada veí podrà adquirir dos bons, aportant 50 euros però gastant el doble, 100 euros, gràcies a la subvenció del Consistori.

L’elenc de comerços adherits estarà disponible en la mateixa web de la campanya. A més, cada establiment participant tindrà un distintiu identificatiu per a facilitar-ne el reconeixement.

Funcionament dels bons

Valor nominal: 50 euros per bono

Aportació ciutadana: 25 euros

Aportació de l’Ajuntament: 25 euros

Descompte aplicat: 50% del valor de la compra

Aquesta acció és possible gràcies al conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament de Burjassot i la Cambra de Comerç de València, amb el suport de Caixa Popular.

Amb aquesta iniciativa, es busca incentivar el consum local i reforçar l’economia dels comerços de Burjassot.