Els comerços de Cullera celebraran la Nit de Compres amb ofertes i activitats

ACECU organitza per a aquest divendres 25 de juny la cinquena edició de la Nit de Compres. Se sortejaran 300 euros entre els clients.

L’Associació de Comerciants i Emprenedors de Cullera (ACECU) celebrarà per cinqué any consecutiu la Nit de Compres. La popularment coneguda com *Shopping *Night tindrà lloc aquest divendres 25 de juny. Les botigues obriran les seues portes de 9 a 12 de la nit i oferiran als clients regals, descomptes i degustacions, entre altres activitats.

A més, se sortejaran tres xecs-regale de 100 € cadascun entre els clients. Per a participar no és necessari comprar a les botigues, només cal visitar 4 comerços diferents per a obtindre el seu segell i així poder entrar en aquest sorteig. ACECU també posarà a la disposició dels visitants a aquest esdeveniment un tren turístic gratuït perquè puguen desplaçar-se entre els diferents barris de la ciutat i visitar més fàcilment les botigues.

“Després d’una temporada difícil per al comerç local, creiem que és important organitzar aquest tipus d’esdeveniments perquè la gent s’anime a visitar les botigues de Cullera”, afirma el president d’ACECU, José Luis Albiñana, que afig “ara és més necessari que mai fer costat al comerç local, perquè ajudem a crear llocs de treball i a dinamitzar l’economia de Cullera”.

La Nit de Compres compta amb el suport de la regidoria de Comerç de l’Ajuntament de Cullera. En aquest sentit, la regidora de l’àrea, Débora Marí, ha afirmat que “l’Ajuntament de Cullera, a través del conveni de col·laboració que té amb ACECU, dona el seu suport a iniciatives com la Nit de Compres, que són molt importants en aquests moments de recuperació econòmica” i ha afegit que els comerciants “han estat al nostre costat proveint-nos en els pitjors moments“ i cada dia alcen les seues persianes “per a oferir-nos els millors serveis i productes”.

En la Nit de Compres participaran botigues de tota mena: roba, complements, bosses, sabateries, joieries, restaurants, cafeteries, papereries, decoració, etc. “Els veïns de Cullera i els turistes que ens visiten podran veure que tenen una gran varietat de comerços i no és necessari anar-se fora per a fer les seues compres”, ha assenyalat Albiñana.

En definitiva, els comerços del centre del poble i del barri turístic de Sant Antoni romandran oberts i oferiran múltiples activitats i ofertes en els seus productes perquè els cullerencs i visitants visquen una nit diferent.