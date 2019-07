Els comerços de Cullera celebraran la Nit de Compres amb ofertes i activitats

Connect on Linked in

ACECU organitza per aquest divendres 19 de juliol la tercera edició de la Nit de Compres. Es sortejaran 300 euros entre els clients.

L’Associació de Comerciants i Emprenedors de Cullera (ACECU) celebrarà per tercer any consecutiu la Nit de Compres. La popularment coneguda com a Shopping Night tindrà lloc aquest divendres 19 de juliol. Les tendes obriran les seues portes de 9 a 12 de la nit i oferiran als clients regals, descomptes, degustacions i música, entre altres activitats.



A més a més, es celebrarà un sorteig entre els assistents a la Nit de Compres on podran guanyar un xec regal valorat en 300 euros per comprar en els comerços d’ACECU. Per participar no és necessari comprar a les tendes, sols cal visitar 6 comerços diferents per obtenir el seu segell i així poder participar en aquest sorteig.



“El comerç de Cullera està més viu que mai”, afirma el president d’ACECU, José Luis Albiñana, que afegeix “i amb aquesta iniciativa volem oferir un atractiu pla d’oci nocturn i demostrar als veïns que no és necessari anar-se’n fora de Cullera a comprar”.



La Nit de Compres compta amb el suport de l’Ajuntament de Cullera i en ella participaran tendes de tots els sectors: de roba, complements i bosses, sabateries, joieries, bijuteria, òptiques, d’esports, cafeteries, papereries, perruqueries, perfumeries, etc. “En aquesta edició participen un gran ventall de comerços perquè els veïns i turistes coneguen tot el que pot oferir el comerç de Cullera”, recalca Albiñana.



En definitiva, els comerços del centre del poble i els del barri turístic de Sant Antoni romandran oberts i oferiran múltiples activitats i ofertes en els seus productes perquè els cullerencs i visitants visquen una nit diferent.