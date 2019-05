Els comerços de l’Alcúdia, punts segurs contra la violència de gènere

Print This Post

La regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de l’Alcúdia, conjuntament amb l’Agència d’Igualtat de la Mancomunitat de la Ribera Alta, posen en marxa una iniciativa dirigida als comerços per a oferir a la ciutadania un espai d’informació segur per a actuar davant els casos de possibles perills i agressions per motius de gènere.

La iniciativa ha estat llançada als comerços a l’Alcúdia perquè gaudeixen de la qualitat de ser un punt d’encontre de la ciutadania, d’aproximació amb la persona i d’ajuda mútua entre la ciutadania i les seues necessitats.

Sota el nom XARXA DE PUNTS SEGURS de l’Alcúdia aquesta acció, que s’emmarca en les mesures proposades pel Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, converteix als comerços adherits en espais lliures de violència, tant com un punt d’informació com en un espai de seguretat i protecció davant qualsevol tipus d’agressió. Així, el comerç actua com a Punt Segur acollint a la víctima i protegint-la de possibles agressions al mateix temps que contacta amb els serveis d’emergència i atén la víctima fins a la seua arribada.

Els comerços adherits a aquesta xarxa es diferenciaran de la resta perquè disposaran d’un distintiu anomenat “Punt Segur” a la façana. A més, comptaran a l’interior amb una peanya informativa que recull informació sobre la iniciativa i els telèfons de contacte d’emergència, atenció a víctimes de violència de gènere i dels cossos de seguretat.

Fins al moment són 35 els comerços que s’han adherit a aquesta xarxa però des de l’Ajuntament de l’Alcúdia s’espera que al llarg de les pròximes setmanes augmente significativament aquesta xifra. Qualsevol comerç que vulga sumar-se, oferint un servei pròxim i d’ajuda al seu veïnat, sols ha d’enviar un correu electrònic a igualtat@lalcudia.com per tal de sol·licitar-ho.