Els comerços i empreses de Burjassot es formen en comunicació en un nou curs

Connect on Linked in

“El vídeo com a eina de comunicació”. Aquesta és la temàtica del nou curs que, des de Empresaris de Burjassot i l’Associació de Comerciants de Burjassot han oferit als comerciants i empresaris del municipi i que es desenvoluparà, els dies 24 i 28 de setembre a la Casa de Cultura. El curs compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Burjassot, des de la Regidoria de Comerç, dirigida per Rosa Coca, a través de CEMEF.

Des de totes dues entitats burjassotenses es vol continuar ajudant i fent costat als comerços locals perquè coneguen diferents eines amb les quals donar a conéixer els seus negocis. Per aquest motiu, de la mà de formadores de Fotolateras, s’explicarà als participants tot tipus de trucs per a saber com gravar vídeos, de la forma més senzilla (amb mòbil, tauleta, etc.), per a promocionar els seus productes i serveis en Internet.

Per a apuntar-se i participar en aquesta jornada es pot reservar la plaça telefonant al 655 08 31 72 o escrivint un mail a info@empresarisburjassot.es.

El curs, amb una duració de 4 hores, repartides com s’ha assenyalat en dos dies, amb horari de 14.30 a 16.30 hores, ajudarà els participants a crear un estil propi i a reforçar la seua imatge de marca, en les seues RRSS, de la mà de les millors professionals del sector, tal com han assenyalat des de l’organització.