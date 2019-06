Els Concerts de Vivers 2019 aposten per la presència femenina

Loreena McKennitt, Miss Bolivia i Dulce Pontes destaquen entre les intèrprets internacionals

També hi seran Ana Belén, Bebe, Amparanoia, Luz Casal, Morgan i Aitana

Tesa, Júlia i The Dance Crashers formen part de l’elenc local



Els Concerts de Vivers de la Gran Fira de València 2019 comptaran amb una presència molt important de dones sobre l’escenari. Així, dels 35 artistes anunciats, més de la meitat (19) són veus femenines o bandes que compten amb alguna dona com a instrumentista. Entre els noms més destacats, cal assenyalar la presència de figures internacionals com Loreena McKennitt, Miss Bolivia i Dulce Pontes; cantants com Ana Belén, Bebe, Amparanoia, Luz Casal, Morgan iAitana; i intèrprets locals com Tesa, Júlia i The Dance Crashers.



Loreena McKennitt obrirà en València la gira espanyola de presentació del seu últim treball,Lost Souls (Quinlan Road, 2018), el dimecres 3 de juliol. La cantant canadenca tornarà als Jardins del Real onze anys després per a interpretar la fusió de ritmes cèltics amb melodies pop i folk que l’han convertit en una estrella mundial. Un dia més tard, el dijous 4, el públic podrà gaudir amb una de les solistes més importants de l’Estat: Ana Belén. La madrilenya posarà de llarg el disc Vida (Sony Music, 2018), el primer amb composicions inèdites des del 2007.



El divendres 5 de juliol, els Concerts de Vivers acolliran l’espectacle Poetes del Rock. Entre els artistes participants hi serà Bebe, qui va debutar fa 15 anys amb l’àlbum Pafuera telarañas (EMI) i singles com “Malo”, “Ella” o “Siempre me quedará” que la van convertir en la veu del moment. L’extremenya (però nascuda a València) va publicar el seu últim disc, Cambio de piel (Warner Music), en 2016. Oberta a l’experimentació, ha tornat a treballar amb el seu productor de capçalera, Carlos Jean, i ha col·laborat amb els rapers Rasel iCosta i, també, amb Descemer Bueno i Enrique Iglesias.



La vetllada Fem ballar la revolucióprendrà l’escenari dels Jardins del Real el dissabte 6 de juliol. Al capdavant hi serà Miss Bolivia, vocalista que barreja estils urbans amb ritmes tradicionals. D’altra banda, Amparanoia recordarà els temes mítics de la seua trajectòria (“Hacer dinero”, “Que te den”, “La fiesta”) i els seus últims singles (“Vente pa Barna”, “No me olvides”, “La primavera”). També hi actuaranTremenda Jauría, amb el seu còctel de reggaetón feminista i anticapitalista; la cantautora gallega SÉS, qui presentarà el disc Rabia Ao Silencio (Altafonte Music); i la rapera d’Almussafes Tesa, qui va publicar el seu segon treball,Rural (Halley), el passat mes de març. Miss Yuls i Catalina Isis punxaran els ritmes habituals de les festes del Poder Bimenstrual (La Peligro).



Un any més, els Concerts de Vivers viuran una jornada solidària amb la iniciativa Corazonadas. Amb l’objectiu de recaptar fons per al projecte Papallona de l’Associació Àmbit, el dissabte 13 de juliol els assistents podran gaudir amb les actuacions de Luz Casal i Morgan. La vocalista gallega està de gira amb l’àlbum Que corra el aire (Warner Music, 2018), que va servir per a trencar un silenci discogràfic de cinc anys sense cançons noves. A més, els madrilenys Morgan, amb la veu de Carolina de Juan al front, mostraran les seues melodies de pop i soul.



Dulce Pontes és una altra de les estrelles internacionals que formen part de la programació del festival. La seua combinació del fado tradicional amb estils contemporanis captivarà el públic el dijous 18 de juliol. En aquesta ocasió, la cantant portuguesa celebrarà 30 anys d’una trajectòria marcada per l’èxit, des del seu debut amb la composició “Lusitana Paixâo”, passant per discos comLágrimas (PE, 1993), Caminhos (PE, 1996) o O primeiro canto (Polydor, 1999), fins a les seues col·laboracions amb Ennio Morricone, Caetano Veloso o Estrella Morente.



Unes jornades més tard, el dissabte 20 de juliol, els Jardins del Real seran testimoni de l’actuació d’Iseo & Dodosound. Aquest duet originari de Navarra combina diversos estils de la música jamaicana (reggae i dub) amb expressions urbanes (rap i trip-hop). Estaran acompanyats perThe Mousehunters, una secció de vents que afegeix color i vitalitat a les cançons. Eixe mateix dia, el públic podrà ballar amb les cançons de Roba Estesa. Aquesta formació del Camp de Tarragona uneix les músiques urbanes i festives amb instrumentació folk i un missatge transformador des del feminisme.



Seguidament, el dimarts 23 de juliol, serà el torn d’Aitana. Després de quedar subcampiona en la novena edició d’Operación Triunfo (2017-2018) i aconseguir un gran èxit amb els temes “Arde”, “Teléfono” i “Lo malo” juntament amb Ana Guerra, la vocalista catalana va començar a treballar en el seu debut. Finalment, Spoiler va ser publicat per Warner Music a principis del mes de juny amb catorze temes de pop ballable amb reminiscències urbanes i llatines.



Teloneres de luxe

Els Concerts de Vivers també oferiran l’oportunitat de tocar en un gran escenari a diverses bandes. Així, les alcoianes Júlia obriran per a Echo & The Bunnymen el dimecres, 10 de juliol. Estela Tormo (guitarra i veus) i Lídia Vila (programacions, sintetitzadors i veus) desplegaran el seu dream pop atmosfèric. Es tracta d’un univers molt particular que han plasmat en els discos Nuvolàstic (Malatesta Records, 2015) i Pròxima B(Malatesta Records / Hidden Track), considerat un dels millors àlbums valencians de l’any 2017.



El dijous 11 de juliol se celebrarà la tercera Festa Reggae Rototom. Encapaçalada per la formació barcelonina Green Valley, la nit també tindrà protagonisme valencià gràcies a The Dance Crashers i Jamaleònics. Els primers són una banda de 10 músics de diversos punts del territori que compta amb la potent veu d’Anna Millo. El seu àlbum de debut es titula Fabulous Coconut. D’altra banda, Jamaleònics també és un grup nombrós -8 membres- amb Sara Pacheco al saxo soprano. Presentaran el seu EP de debut de títol homònim.



Per últim, el dimecres 24 de juliol, descarregaran la seua energia Niña Coyote eta Chico Tornado, on toca la bateria Ursula Strong (Zuloak, Las Culebras). Aquest duet de rock àrid de Donostia presentarà els temes de l’àlbum Aitzstar (Pozoi Records) abans de l’actuació de Crystal Fighters.



Entrades a la venda

Totes les localitats per als espectacles del festival es poden adquirir a través de la pàgina web oficial www.concertsdevivers.com.



Els Concerts de Vivers són una iniciativa de l’Ajuntament de València amb la col·laboració de l’Associació de Promotors Musicals de la Comunitat Valenciana (MusicaProCV) i el patrocini d’Amstel.