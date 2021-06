Els Concerts de Vivers aposten pels artistes locals

Connect on Linked in

La pròxima edició dels Concerts de Vivers comptarà amb nombrosos artistes valencians, tant consolidats com emergents, i autors de propostes de molt diversos gèneres musicals. El pròxim 1 de juliol comença una nova edició del festival, que reunirà a Sole Giménez, L’Habitació Roja, Samantha i La Fúmiga, així com les propostes del duo formeu per Laura Esparza i Carlos Esteban, i de L’Eix Radical, formació integrada per la formació Júlia i la cantautora Clara Andrés.

Estos artistes suposen l’aposta artística valenciana del festival musical d’estiu de referència a la ciutat de València, un esdeveniment que començarà en 10 dies, el dijous 1, i que comptarà amb 16 concerts al llarg del mes de juliol. El dissabte 3 actuaran els músics valencians Laura Esparza (veu) i el multiinstrumentista Carlos Esteban, abans del concert del duo català María Arnal i Marcel Bagés. Es tracta d’un duo nascut en 2019 i reconegut amb el primer premi del XIII Concurs Sons de la Mediterrània i Artistes Revelació en els III Premis Carles Santos de la Música Valenciana (any 2020).

El divendres 9 de juliol, Samantha participarà en la iniciativa solidària Pressentiments, on també actuarà Natalia Lacunza. Com és habitual des de l’any 2018, els Concerts de Vivers destinaran part de la recaptació de la vetlada al projecte Papallona de l’associació Àmbit per a finançar un habitatge per a dones recluses i exrecluses. Els assistents podran escoltar esta cantant de Beniarrés.

El dijous 15 de juliol serà el torn de Sole Giménez, artista nascuda a París, criada a Múrcia i resident a L’Eliana des de fa anys, que protagonitzarà l’espectacle ‘Poetes del rock’ en companyia del músic Coque Malla. Giménez presentarà el segon volum de ‘Dones de Música’, on reivindica el paper de les dones compositores, amb peces de María Grever (Mèxic), Eladia Blázquez (l’Argentina) o Gabriela Mistral (Xile). Actuarà acompanyada per altres vocalistes com Rozalén, Belly Basar-te i la seua filla, Alba Engel.

Un dia després, el divendres 16, l’escenari dels Jardins del Real viurà l’actuació de l’Habitació Roja, banda referent de l’indie valencià i estatal. El grup, que ja ha complit el seu 25 aniversari, presentarà el seu últim disc, ‘Años Luz’ i repassarà les peces clàssiques del seu repertori.

L’endemà, dissabte 17, actuarà La Fúmiga, una de les bandes valencianes amb més èxit en l’actualitat. El seu espectacle es basa en les tradicionals xarangues d’instruments de vent i percussió, i el seu primer disc, Espremedors, va ser premiat pel públic en els II Premis Carles Santos de la Música Valenciana, i guardonat en els premis Ovidi en la categoria de Millor àlbum de mestissatge. A més, el treball Pròxima parada va obtindre el Premi Tresdeu al Millor llançament musical de 2020. Als Jardins del Real, La Fúmiga acompanyarà als catalans Oques Grasses.

Finalment, el dijous 22 serà el torn de L’Eix Radical, un projecte conjunt de la formació d’Alcoi Júlia i la cantautora d’Oliva Clara Andrés, els qui obriran l’escenari abans de l’actuació de Juan Perro.

Les entrades per a tots els espectacles dels Concerts de Vivers estan a la venda en la pàgina web del festival: www.concertsdevivers.com. Les persones assistents disposaran d’un aparcament de bicicletes gratuït.