Els Concerts de Vivers comencen dijous 1 de juliol amb l’actuació de Miguel Ríos

Els artistes espanyols tindran gran protagonisme en la pròxima edició dels Concerts de Vivers de la Gran Fira de València, que comencen el dijous 1 de juliol. Fins al dissabte 24 de juliol, els Jardins del Real acolliran les actuacions d’artistes com Maria Arnal i Marcel Bagés, Sofía Ellar, La M.O.D.A., Juan Perro i El Kanka. A més, cal destacar que el públic aficionat al rock tindrà l’oportunitat de gaudir amb els directes de Miguel Ríos, que serà l’artista que obrirà el cartell de la Fira, i que presentarà també les propostes de Sidecares i Coque Malla. Finalment, la programació d’intèrprets estatals es completa amb Pastora Soler, Natalia Lacunza, Cora Yako, Oques Grasses i Camela. Les entrades per a tots els espectacles dels Concerts de Vivers estan a la venda a la pàgina web del festival.

El regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana, ha remarcat l’esforç que s’ha fet “per tractar de donar cabuda al major nombre possible de promotors i empreses valencianes, perquè és un sector que ha estat tancat molt temps i pel qual val la pena apostar”. El cantant Miguel Ríos s’encarregarà d’obrir els Concerts de Vivers el dijous 1 de juliol, en companyia del Black Betty Trio. El cantant granadí oferirà el seu treball Un largo tiempo, una proposta de sonoritat acústica que busca els orígens del rock’ roll. Molt diferent serà la proposta de Maria Arnal i Marcel Bagés, un duo que va començar la seua trajectòria investigant en les fonoteques de cants tradicionals i, a partir d’eixos materials, han construït un discurs ric en textures vocals, efectes i elements electrònics. El duo presentarà el seu segon treball, Clamor, el dissabte 3 de juliol. Un dia després, la cantautora Sofía Ellar tancarà la primera setmana del festival en el marc de la gira Cancha y gasolina, títol del seu últim llançament.

El dimarts 6 de juliol està programat el concert de la M.O.D.A. (La Maravillosa Orquesta del Alcohol), col·lectiu burgalés de folk, country, punk o rock, que usa un ventall instrumental que abasta des de l’acordió al saxofon, així com el banjo, la mandolina o el clarinet. Al dia següent intervindrà la reconeguda Pastora Soler; i el dia 9 la cantant Natalia Lacunza, que participarà en la iniciativa solidària Corazonadas, projecte en benefici del projecte Papallona, de l’Associació Àmbit. El dissabte 10 de juliol serà el torn de Sidecares, amb el seu últim treball d’estudi, Ruido de Fondo.

Poetas del rock és l’espectacle que uneix poesia i música que se celebra als Concerts de Vivers des del 2018. En esta ocasió, participaran Sole Giménez i Coque Malla en una vetlada que tindrà lloc el dijous 15. La vocalista presentarà la segona part de Mújeres de música, on rescata el treball de compositores femenines. D’altra banda, l’antic líder dels Ronaldos repassarà els èxits de la seua carrera en solitari i noves cançons com “El crac universal” i “No necesito”. Els seguidors de l’indie podran assaborir els temes de Cora Yako, banda que obrirà per a l’Habitación Roja el dia 16; mentre que els ritmes festius arribaran als Jardins del Real el dissabte 17 amb Oques Grasses, formació que acaba de publicar l’àlbum A tope amb la vida, i que compartiran escenari amb el conjunt valencià La Fúmiga.

La recta final dels Concerts de Vivers es començarà el dijous 22 de juliol amb Juan Perro i el seu últim àlbum, Cantos de ultramar, amb cadències de músiques llatines i jazz. El divendres 23, Camela celebrarà el seu 25 aniversari en els escenaris; i, finalment, El Kanka serà l’encarrega-do de tancar el festival el dissabte 24 de juliol, en el marc del seu gira Payaso, on repassa tota la seua discografia i un avançament del seu cinqué àlbum, que es publicarà aquest mateix any.

Els assistents al recinte de Vivers disposaran d’un pàrquing de bicicletes gratuït i d’una oferta variada de gastronomia i restauració que s’obrirà al públic a partir de les 19:30h. Els Concerts de Vivers s’adaptaran als protocols de seguretat que dicten les autoritats a cada moment per a oferir la màxima seguretat al públic assistent.