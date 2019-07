Els Concerts de Vivers continuen amb doble presència femenina

Connect on Linked in

Esta nit actua la cantant canadenca Loreena McKennitt i demà serà el torn d’Ana Belén



Després de l’actuació del passat diumenge de David Bisbal, els Concerts de Vivers de la Gran Fira de València 2019 continuen, amb doble presència femenina, esta nit amb l’espectacle de la cantant canadenca Loreena McKennitt i demà amb el concert d’Ana Belén, que presenten els seus àlbums Lost Souls i Vida, respectivament. Totes les localitats per als espectacles del festival es poden adquirir a través de la pàgina web oficial www.concertsdevivers.com.



L’actuació de la cantant Loreena McKennitt en els Concerts de Vivers de la Gran Fira de València 2019 és el primer concert de la gira espanyola de l’artista canadenca de presentació de Lost Souls, editat al maig de 2018 per la discogràfica Quinlan Road. A més, l’espectacle significa el retorn de McKennitt a València, on va actuar fa onze anys. En esta ocasió, estarà acompanyada per Brian Hugues, Caroline Lavelle, Hugh Marsh, Dudley Philips i Robert Brian.



Lost Souls és el primer disc de cançons originals de la compositora des de 2006, quan va publicar An Ancient Muse. Per a este treball, ha adaptat un poema de W.B. Yeats («The Ballad of The Fox Hunter»), una balada de John Keats («La Belle Dame Sans Merci») i ha realitzat un homenatge a les víctimes de la Primera Guerra Mundial («Breaking of the Sword»). Loreena McKennitt ha rebut discos d’or, platí i multiplatí en quinze països de quatre continents. Amb dèsset treballs editats, que comprenen àlbums d’estudi, gravacions en viu i recopilatoris, ha venut més de catorze milions de còpies a tot el món. Així mateix, ha sigut guardonada amb dos Juno (premis de la música de Canadà) i ha sigut nominada en dos ocasions als premis Grammy.



D’altra banda, demà dijous, 4 de juliol, serà el torn de la cantant espanyola Ana Belén, que arriba als Concerts de Vivers per a presentar el seu últim disc, Vida, publicat per Sony Music el passat mes de novembre. Es tracta del seu primer treball amb noves composicions des de 2007, quan va editar Anatomía, nominat al premi Grammy Llatí com a millor àlbum de pop vocal femení. Precisament, Ana Belén va ser homenatjada en 2015 per l’Acadèmia Llatina de la Gravació, que li va atorgar el Premi a l’Excel·lència Musical juntament amb Víctor Manuel.



Per a gravar Vida, la cantant madrilenya ha comptat amb composicions de Pablo Milanés («Alga quisiera ser»), Jorge Drexler («Cuando te encontré»), Dani Martín («Everest»), Juan Mari Montes («Esta vida es un regalo») o Noa («Tú, yo»). També han participat artistes emergents com Rozalén («Mujer valiente»), Andrés Suárez («Isla que habitas en mí») i David San José («Cuentos para dormir»). Finalment, cal destacar l’homenatge d’Ana Belén a Federico Lladó, que va col·laborar amb Celia Cruz, Ana Torroja i Miguel Bosé, entre d’altres.



La gira Vida va començar a finals del passat mes de maig al Teatre Romà de Mèrida, just uns dies abans del 68 aniversari de la intèrpret. Després de passar per Castelló, Madrid o Barcelona, els Concerts de Vivers de la Gran Fira de València acullen el muntatge dirigit per José Carlos Plaza, que ha estat al capdavant de més de cent obres i òperes, i que ha treballat amb Ana Belén en altres espectacles musicals com Mírame o A los hombres que amé.



ENTRADES A LA VENDA



Totes les localitats per als espectacles del festival es poden adquirir a través de la pàgina web oficial www.concertsdevivers.com. Els Concerts de Vivers són una iniciativa de l’Ajuntament de València amb la col·laboració de l’Associació de Promotors Musicals de la Comunitat Valenciana (MusicaProCV) i el patrocini d’Amstel. Per als dos concerts, el recinte obri les portes a les 19.30 hores i l’horari previst per a l’actuació és a les 22.00 hores.