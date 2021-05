Els concerts de Vivers de València tornen amb aforament reduït i unes estrictes mesures de seguretat

Connect on Linked in

Els tradicionals Concerts de Vivers, que l’any passat es van suspendre per la crisi sanitària del covid-19, tornaran a celebrar-se complint amb unes estrictes mesures de seguretat. La regidoria de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València ha dissenyat una programació musical que es desenvoluparà entre el dijous 1 i el dissabte 24 de juliol, amb 16 concerts i la presència de 22 artistes. D’esta manera, el consistori aposta per posar a l’abast de la ciutadania una diversa oferta cultural a l’aire lliure, en la qual destaquen artistes tan variats com Miguel Ríos, La Habitación Roja, Noa, Sidecars, Jorge Drexler, Juan Perro o Camela. El regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana, ha remarcat l’esforç que s’ha fet “per tractar de donar cabuda al major nombre possible de promotors i empreses valencianes, perquè és un sector que ha estat tancat molt temps i pel qual val la pena apostar”.

Demà a la vesprada es posaran a la venda les entrades en la web www.concertsdevivers.com , amb un preu que en la gran majoria dels casos oscil·la entre els 18 i els 35 euros “per davall de l’habitual en recintes d’estes característiques”, ha informat Galiana.

Cal destacar que, com no podria ser d’una altra manera, l’organització farà tots els esforços perquè els Concerts de Vivers siguen un entorn segur per als assistents. Així, s’actualitzaran les mesures sanitàries en funció d’allò que dictaminen les autoritats competents durant les pròximes setmanes. “La venda es realitzarà per sectors, amb grups bambolla de 500 persones. Cada sector tindrà una entrada i eixida independent i uns banys i barres pròpies. Es posaran a la venda 1322 entrades per concert per a garantir estes mesures i es podrà ampliar en la mesura que s’amplie l’aforament i sempre que així ho establisquen les autoritats sanitàries”, ha afirmat el regidor de Cultura Festiva.

Cal tindre en compte que el recinte on se celebren les actuacions, els Jardins del Real, és un espai ampli que facilita la instal·lació de cadires i el respecte de la distància de seguretat. Es comptarà també, com en anys anteriors, amb una zona gastronòmica ajustada a la normativa sanitària i es faran respectar les indicacions sobre l’ús de mascaretes i la disposició de gel hidroalcohòlic en tot el recinte. Galiana ha remarcat que “a més de complir la normativa, nosaltres serem encara més exigents, per això hem augmentat el nombre de servicis i lavabos perquè tot el món estiga tranquil i sàpia que això és cultura segura, són concerts segurs i es pot anar sense cap problema”.

LA PROGRAMACIÓ

Com és habitual, els Concerts de Vivers comptaran amb artistes d’estils diversos per a satisfer els gustos de tots els públics i edats: des del rock i el pop, passant per la cançó melòdica i els ritmes festius, fins a les últimes tendències de la música urbana. En esta edició destaca l’alta participació femenina ja que un 63% de les nits comptarà amb participació de dones en l’escenari.

El veterà Miguel Ríos serà l’encarregat d’obrir els Concerts de Vivers el dijous 1 de juliol, i un dia després serà el torn de la vocalista iraelí Noa. Eixa setmana actuaran també artistes com María Arnal, Marcel Bagés o Sofia Ellar. El dimarts 6, el grup burgalés La M.O.D.A presentarà el seu últim treball, i el mimecres 7, la cantant Pastora Soler repassarà els seus 25 anys de carrera. Un dia després recalarà en la capital del Túria l’espectacle God Save the Queen, seleccionada per la pròpia formació britànica a l’hora de promocionar la pel·lícula Bohemian Rhapsody.

També passaran per Vivers el grup de rock madrileny Sidecars, el cantautor uruguaià Jorge Drexler, que torna als escenaris després d’un parèntesi d’un any, Coque Maya i la cantant valenciana Sole Giménez, que presenta un treball que reivindica el paper de les dones compositores. Altres clàssics de l’escena musical valenciana, els valencians L’Habitació Roja, desplegaran el pop-rock que els caracteritza el divendres 16 de juliol.

La quarta i última setmana s’iniciarà el dijous 22 amb l’actuació de Juan Perro. L’ex líder de Radio Futura oferirà l’espectacle Cantos d’ultramar, on es conjuguen la tradició popular i el jazz. El divendres li toca el torn a Camela, un dels grups que més discos ha venut en els últims anys. Finalment, el festival es tancarà el dissabte 24 de juliol amb El Kanka, que revisarà la seua discografia i presentarà el seu cinqué i últim treball.

Carlos Galiana ha destacat que “la tornada dels Concerts de Vivers és importantíssima per al món de la cultura. Tornar a tindre música suposarà un baló d’oxigen per al sector. Convidem a tots a mirar la programació ja que hi ha música per a tots els gustos musicals”.