Els danys pel Dana, encara sense resposta econòmica

La DANA i la passada campanya citrícola sense resposta econòmica de les Administracions

Quatre mesos després dels greus danys que la gota freda DANA va ocasionar tant en cultius com en infraestructures agràries d’algunes comarques d’Alacant, sobretot a la Vega Baixa, i València, les persones agricultores i ramaderes afectades desconeixen quin tipus d’ajudes rebran ni quan ho faran

La falta de resposta de moment per a les persones llauradores i ramaderes davant els efectes de la DANA de setembre o la pujada de les assegurances agràries, la crisi i la passivitat de les Administracions en la desastrosa campanya citrícola passada i d’altres produccions com per exemple l’olivar, raïm de taula, vinya o la fruita i els efectes negatius dels acords internacionals que la UE signa amb tercers països, han sigut alguns dels aspectes més destacats del balanç agrari que realitza LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders de l’any que està a punt de concloure