Els darrers 14 dies ha hagut un repunt dels casos de PCR+ acumulats al poble de l’Alcúdia; 34 positius

En el dia de hui, Salut Pública en la reunió programada on line amb els alcaldes de la Ribera, ens ha informat que en els darrers 14 dies ha hagut un repunt dels casos de PCR+ acumulats al poble de l’Alcúdia, que en són 35, a data del 15 de setembre.

Es tracta de dades provisionals que no es reflectiran en les estadístiques oficials fins que no passen a ser definitives, però que són un toc d’atenció sobre la relaxació en el compliment de les normes, que no pot seguir passant.

Des del primer moment, l’Ajuntament ha activat un protocol d’actuació, de forma coordinada amb el departament de Salut Pública, amb mesures tals com tancar el servei de Gestió Tributaria , al qual s’ha detectat un dels casos positius per a la seua desinfecció i la posterior obertura amb personal que no ha tingut contacte amb la plantilla habitual, que es troba confinada seguint els protocols.

L’Ajuntament ja ha REFORÇAT la desinfecció dels espais i instal·lacions públiques i ha instat la Policia local per tal que aplique la normativa de manera exhaustiva.

Des de Salut Pública ens han recordat que la Conselleria és l’única que té potestat per decidir el tancament d’aules en els centres educatius, com així ho ha fet en el cas del CEIP Heretats, a partir de hui, per l’existència d’un cas de PCR+ en una aula de segon de primària, per tractar-se d’un grup estable d’alumnat de poca edat, dins del qual no es poden guardar les distàncies de seguretat.