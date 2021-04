Els ecologistes de la Coordinadora de Grups de Defensa de la Natura a la Ribera alerten de la desaparició de fauna autòctona

Donada encara la situació de pandèmia, la Coordinadora de Grups de Defensa de la Natura a la Ribera ha celebrat telemàticament la reunió de primavera el passat dissabte, 17 d’abril. Han assistit els portaveus de Xúquer Viu, La Ribera en Bici-Ecologistes en Acció, Voluntariat de Corbera, Associació Mediambiental d’Aigües Vives, La Mitja Galta, Amics de la Muntanyeta de Sueca-Acció Ecologista Agró i Intersindical Valenciana. I s’han pres els següents acords:

1. Adhesió de la Intersindical Valenciana comarcal com a entitat col·laboradora, amb la qual ja són 23 grups adherits. Recordem que els objectius de la Coordinadora eren reforçar el treball de cada grup, crear sinergies mútues i aconseguir tindre almenys un grup en cada poble.

2. Rebuig de l’energia nuclear pel perill que suposa per a tots i pels residus radioactius que genera, que seran perillosos i hauran de tindre’s aïllats durant milers d’anys, cosa més que dubtosa i una indesitjable herència que deixarem als nostres descendents. Nosaltres estem sols a uns 50 km en línia recta de la central nuclear de Cofrents, que ja té 36 anys, un llarg historial d’incidents significatius i a més utilitza les escasses aigües del Xúquer per a refrigerar el reactor, evaporant uns 20 hm3 cada any… Per tot això demanem que no li donen més permisos de funcionament i es tanque definitivament durant aquesta legislatura, tal i com estan fent a Alemanya on tancaran l’última nuclear l’any que ve, i ens adherim com a Coordinadora a la plataforma antinuclear Tanquem Cofrents.

3. El tema de l’aigua és fonamental i Xúquer Viu està estudiant ja l’esborrany del Pla Hidrològic del Xúquer per al 2021/27, que eixirà a finals de mes i aleshores hi haurà sis mesos per a poder fer al·legacions. A tots ens preocupa molt el cabal ecològic, que es massa escàs i no arriba al 5% del cabal natural, la qualitat de l’aigua del riu, que no és l’adequada i també la recuperació del bosc de ribera a les vores del riu, on ara hi ha canyes o esculleres de formigó/pedra en molts llocs. Sobre la modernització del regadiu, passant de reg a manta a reg per degoteig, hi ha una forta campanya de la Séquia Reial per a finalitzar els trams que falten però és imprescindible que es faça un estudi d’impacte ambiental i Xúquer Viu reivindica un estudi per a conéixer quin impacte ha tingut tot el que ja s’ha fet sobre el riu i l’Albufera i vore si convé deixar sense modernitzar alguna zona pròxima al llac.

Sobre el barranc de Barxeta, la denúncia presentada va fer que cessaren els abocaments bruts, de manera que durant molts dies el riuet ha dut les aigües transparents i cristal·lines com mai les havíem vist; no obstant això, alguns altres dies hem tornat a vore-les brutes com sempre, de manera que no s’entén que arxiven la denúncia i decidim mantindre un seguiment a cada poble i denunciar qualsevol nou abocament que veiem, al Seprona i l’Ajuntament, demanant col·laboració a altres col·lectius com els piragüistes. Per altra banda, a Riola s’han vist taques d’oli o gasoil i es va denunciar sense resultats; també farem seguiment i noves denúncies si cal. Finalment decidim adherir-nos a la campanya per un Túria Viu, que intenta recuperar el riu germà en la part final, mantenint l’ampla zona verda que existix ara.

4. Respecte a l’emergència climàtica, insistim en que el transport motoritzat és el major emissor de gasos d’efecte hivernacle i per tant el principal responsable del calfament i els problemes creixents del clima. Així doncs, necessitem ja la Xarxa Verda que connecte tots els nostres pobles amb els polígons i els pobles veïns amb camins o carrils separats del trànsit motoritzat perquè puguen circular-hi vianants i ciclistes amb total seguretat; però demanem als responsables polítics que quan dissenyen qualsevol carril nou consulten als usuaris de la bici per a evitar que es facen xapuces inservibles i cares, com per exemple el carril-bici que es va fer a l’Avda. Joan Calot (Tulell, Alzira), que va costar 103.000 € i pràcticament ningú l’utilitza perquè és més perillós i lent anar per ell enmig dels vianants que directament pels carrers dels costats. Per altra banda, recordem que ja s’ha publicat el quadern didàctic «Què és això de l’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA» per a treballar el tema a les Escoles i Instituts, i es pot demanar a l’Editorial Reclam.

També es comenta la greu problemàtica de l’ampliació del port de València, que afectarà a tota la costa valenciana i també augmentarà el transport marítim i terrestre, agreujant el calfament climàtic i per tant impactant-nos negativament a tots*. A banda del cost astronòmic que tindria i que hauríem de pagar tots els valencians, per enriquir més a les constructores i els de sempre, de manera que ens pronunciem en contra, recolzem la lluita de la plataforma ciutadana contra l’ampliació del port i signem el manifest.

5. Els companys d’Alzira expliquen que han ficat en marxa una Campanya contra el Soroll dels vehicles de motor que superen els dBA permesos, amb una queixa al Síndic de Greuges perquè després d’anys denunciant-ho de paraula i per instància l’ajuntament no ha fet res, una recollida de signatures que demanen es recolze**, una sèrie d’excursions en bici per la comarca i d’altres activitats. Les excursions, aprofitant també que va a reeditar-se la guia de rutes per La Ribera i l’autor vindrà amb nosaltres, seran els dissabtes: 24 d’abril a la Xopera d’Algemesí, 15 de maig a la Font de al Parra en Carcaixent, 5 de juny a les Fontanelles de Corbera, …, eixint a les 9:30 de la Plaça Major d’Alzira.

6. El Dia Mundial de la Bici s’ha canviat i ara serà el 3 de juny, de manera que decidim declarar eixa setmana com a Setmana de la Bici a La Ribera i invitem a Ajts. i centres educatius a realitzar activitats per a fomentar l’ús de la bici durant eixos dies. Les raons són òbvies: la bici (sense presses) és el vehicle més respectuós amb les persones i el medi ambient, i una de les millors solucions per a lluitar contra l’emergència climàtica perquè el transport motoritzat és el sector que més gasos hivernacle emet. Per la nostra banda, els col·lectius de La Ribera en Bici, Amics de la Muntanyeta, Voluntariat de Corbera, la Mitja Galta i algun altre, anem a organitzar activitats concretes per a eixa setmana.

7. Debatem també sobre l’extinció de fauna que està ocorrent a la nostra comarca. Sabem que abans hi havien molts animalets, la majoria beneficiosos per als nostres camps, com les granotes, gripaus, sargantanes, dragons, marietes, aranyes, rates penades, oronetes, avions, falzies, etc. etc., que menjaven infinitat d’insectes i controlaven prou bé les plagues. Però molts d’ells pràcticament han desaparegut, fins i tot els teuladins, que tant abundaven als pobles i feien de nius pertot arreu, ara a penes es veuen. Els científics calculen que durant els últims 50 anys hem acabat amb el 60% dels animals i ací a La Ribera també… Els motius són diversos: incendis forestals reiterats, esgotament dels rius, dessecament de marjals, reg per degoteig, introducció d’espècies al·lòctones, urbanització del territori i sobretot l’agricultura química, que enverina les terres i acaba amb la majoria de la fauna, inclús la més útil, la insectívora, amb el qual les plagues augmenten. Recordem el clàssic assaig «Silent spring» (primavera silenciosa…), de la biòloga Rachel Carson, que va denunciar el problema als EEUU en la dècada dels 60, quan començaven a desaparéixer les aus de camp per l’ús massiu dels plaguicides químics. Per tot això demanem a les autoritats que intensifiquen la promoció de l’agricultura ecològica, a Andalusia per exemple ja van pel III Pla de Producció Ecològica i ací encara estem amb l’I, i als ciutadans que consumisquen productes ecològics autòctons***, els més saludables i sostenibles.

8. La primera setmana de juliol passarà per Cullera el vaixell Deesa Maat, d’Ecologistes en Acció, i decidim aprofitar per a realitzar alguns actes sobre el PAI del Manhattan, el PH del Xúquer i la CN de Cofrents. Contactarem amb gent de Cullera i el Consell Escolar, i ens reunirem un mes abans per a concretar què fem, on, horari, … Els grups presents en la reunió ens comprometem a participar-hi.

9. Alta tensió, ens informa el company de Corbera de la lluita que han dut contra la línia d’alta tensió que pretenien passar prop d’aquests pobles i quedem en informar-nos més a fons per a tractar-ho en la següent Coordinadora.

10. La pròxima reunió quedem en fer-la, si no hi ha problemes, presencial i a Sueca, a l’aire lliure i amb mascaretes, el dissabte 23 d’octubre. Les companyes de la capital de La Ribera Baixa aniran mirant-ho i ja concretarem a primers de setembre.

Coordinadora de Grups per la Defensa de la Natura

Xúquer Viu, La Ribera en Bici-Ecologistes en Acció, Associació Murta Casella, La Llavor, Llavorem, Dynamo, Calciners, Amics de la Vieta, Indignats amb Renfe, El Magre, Grup d’Acció Mediambiental del Marquesat, Anoktua, Cel Blau, Mitja Galta, Jardinet de l’Estació, Plataforma Albaida Net, Aplec de La Ribera, Voluntariat Mediambiental de Corbera, Associació Mediambiental d’Aigües Vives, Associació Muntanyeta dels Sants-Acció Ecologista Agró, i col·laboren Interpreta Natura, la Coordinadora d’Escoles en Valencià i Intersindical Valenciana.