Els ecoparcs mòbils municipals han recollit en 2020 més de mig milió d’objectes per a reciclar

Les càpsules de cafè, les piles i els xicotets electrodomèstics acumulen les majors entrades

Els tres ecoparcs mòbils municipals, que recorren els barris i pobles de València per fomentar el reciclatge del veïnat, van arreplegar l’any passat 550.206 objectes per a reciclar. Les càpsules de café, les piles i els xicotets electrodomèstics són els atifells amb més entrades als ecoparcs mòbils municipals. Així ho ha confirmat el vicealcalde, Sergi Campillo, als membres de la Comissió d’Ecologia Urbana i Emergència Climàtica, que hui s’ha reunit a l’Ajuntament.

Pràcticament el 30% de les deixalles que entren als ecoparcs mòbils municipals de València són càpsules de café. Així, l’any 2020, els ciutadans i ciutadanes de la ciutat abocaren 160.245 càpsules de café per a reciclatge. En segon lloc cal situar les piles, amb 134.621 unitats, i els xicotets aparells elèctrics, com cables, planxes, calefactors, microones o cadenes de música, amb 53.267’50 unitats.

En l’apartat de líquids destaca l’entrada de 16.627’10 litres d’oli de cuina i els 512’30 d’oli de motor. Pel que fa als materials, s’han dipositat 7.042’10 kilos de metall i 127 kilos de fusta.

Els valencians i valencianes també van dipositar per a reciclatge 51.211 cintes de vídeo, cedés o DVD, 40.107 components informàtics, 21.996 radiografies, 1.263 aerosols i 41 pneumàtics, entre d’altres objectes.

El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, recorda que “la funció dels ecoparcs mòbils és la de poder dipositar els objectes per a reciclatge que no es poden abocar als contenidors de residus ni a la via pública”. Campillo ha afirmat que “els aparells electrònics, els cables, les piles o este tipus de materials no es poden dipositar als contenidors del carrer”. El regidor ha subratllat especialment “el cas de l’oli de cuina, que es pot deixar als contenidors que hi ha en alguns edificis municipals o bé es pot portar a l’ecoparc mòbil”. Campillo ha recordat que “l’Ajuntament disposa també de servei de recollida gratuït de mobles i si telefones al 010 t’indiquen quan vindran a recollir-lo”. Per al vicealcalde, l’objectiu és “millorar el servei de recollida de residus del nostre municipi de forma que intentem mantindre el més net possible el nostre paisatge i les nostres places i carrers”.

Enguany, els ecoparcs mòbils municipals han modificat el seu calendari i la planificació i s’ubiquen en 58 ubicacions distintes de la ciutat, com a mínim un dia sencer en cada barri. En algunes zones, com Sant Marcel·lí, Russafa, el Saler, Morvedre, Benimàmet, Benimaclet, Benicalap, Campanar, Beteró i Malilla estan dos vegades al mes mentre que al Cabanyal-Canyamelar hi ha servei d’ecoparc tres vegades al mes. Per primera vegada, Sant Isidre i la Punta disposaran també d’este servici. A la Punta, el punt verd s’ubica una vegada cada mes a l’avinguda Jesús Morante Borràs, 176, davant la seu de l’alcaldia d’este barri. A Sant Isidre, l’ecoparc mòbil s’instal·la a l’encreuament dels carrers José Andreu Alabarta i Mariano de Cavia.

Els tres ecoparcs mòbils municipals tenen un horari ininterromput de 9 a 19 hores de dilluns a divendres i de 9 a 14 hores dissabte.

Per ampliar l’oferta de reciclatge, el pressupost municipal destinat a ecoparcs mòbils passa dels 209.000 euros de 2020 a 270.000 euros en 2021. La Regidoria d’Ecologia Urbana ha anunciat que realitzarà campanyes informatives entre la ciutadania per donar a conéixer les noves ubicacions i servicis i fomentar el reciclatge entre els veïns i veïnes.

El servei municipal d’ecoparcs es complementa amb la planificació que ja manté l’Entitat Metropolitana de Tractament de Residus (EMTRE), que també disposa d’un ecoparc mòbil destinat íntegrament a recórrer els barris i els pobles de la ciutat de València en jornades completes. Així, durant el 2021, l’ecoparc mòbil de l’EMTRE s’ubica a Massarrojos, Benifaraig, Carpesa, Marxalenes, Sant Llorenç, la Tabacalera, la plaça de l’Ajuntament, Nou Moles, Patraix, la Fonteta de Sant Lluís, la Torre, el Forn d’Alcedo, el Palmar i el Perellonet. L’horari de l’ecoparc de l’EMTRE és de 10 a 14 hores i de 16 a 19 hores de dilluns a divendres. Dissabte només està operatiu en horari matinal.

Als ecoparcs mòbils municipals podem dipositar olis de cuina i de motor, aerosols, bateries, telèfons mòbils, xicotets electrodomèstics, cartutxos de tinta, fluorescents, piles alcalines i de botó, radiografies i envasos plàstics contaminats, entre d’altres.

Per a residus de major grandària, com mobles, matalassos o electrodomèstics grans, cal acudir a l’ecoparc fix de Vara de Quart o telefonar al 010 per sol·licitar el servei gratuït municipal de recollida de mobles i electrodomèstics.