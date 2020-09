Els Ecopunts Nets d’Alzira arrepleguen més de 60.000 quilos de deixalles en mes i mig

Print This Post

La Regidoria de Serveis Urbans d’Alzira va posar en funcionament el passat 11 de juliol dos Ecopunts Nets en zones estratègiques de l’extraradi, l’antic camp de tir situat en el camí al cementeri i el Xavegó.



Des de l’11 de juliol fins al 31 d’agost s’han arreplegat 60.681 quilos de deixalles en els Ecopunts Nets del Respirall i del Xavegó.



La finalitat és la de facilitar el reciclatge al veïnat en qualsevol època de l’any, però en especial en l’estiu, que és quan es passa més temps als xalets i cases de camp i s’aprofita per a fer neteja i desfer-nos de tot allò que ja no ens és útil. I la fórmula comença a donar resultats positius, “per sort l’incivisme de la gran majoria de veïns s’ha pogut revertir un poc amb esta iniciativa que de moment està donant bones xifres de recollida de deixalles en els Ecopunts Nets”, ha ressaltat el regidor encarregat de l’àrea de Serveis Urbans, Fernando Pascual.



“Amb la posada en marxa dels Ecopunts Nets hem facilitat la tasca de desfer-nos del que ja no necessitem i evitar que siga dipositat en abocadors il·legals amb l’impacte medi ambiental consegüent que això suposa, i l’esforç humà i monetari que deu realitzar-se des de l’Ajuntament per a mantindre net el terme municipal per les actituds intolerants i incíviques d’alguns”, segons el regidor.



Donat el bon resultat s’ha instal·lat un altre Ecopunt Net al Racó de les Vinyes i no es descarta la ubicació d’altres en més zones del terme municipal, ja que donen la possibilitat de recollir i emmagatzemar temporalment i de manera gratuïta els residus domèstics que, pel seu gran volum o perillositat, no han de llançar-se a la bossa del fem ni dipositar-se en els contenidors del carrer.



En estos Ecopunts Nets es poden dipositar restes de poda domèstica, en bosses lligades, preferiblement biodegradables. Les branques es lligaran en garbes d’un màxim de 1’5 metres de llarg. Els troncs s’han de tallar en trossos d’un màxim de 25 quilos. Les fulles de palmera es lligaran en garbes alineades totes en el mateix sentit. També es pot dipositar a l’Ecopunt Net trastos vells o mobles sense necessitat d’anar a l’ecoparc i deixar les bosses de fem domèstic, amb tot açò garantim el seu reciclatge i l’eliminació correcta.