Els emissaris reials recullen les cartes dels alumnes dels col·legis de Sueca

Durant estos dies, la gran majoria dels col·legis de Sueca, així com els del Perelló i Mareny de Barraquetes, dos centres d’educació infantil, el Centre d’Educació Especial Miquel Burguera, i la Residència i Centre de Dia per a persones amb diversitat funcional, han rebut la visita de les tres emissàries reials i el secretari reial enviats per ses majestats els Reis d’Orient. La seua missió ha sigut la d’arreplegar totes les cartes dels xiquets i xiquetes amb les seues peticions perquè ses Majestats puguen preparar la seua tan esperada visita el pròxim 5 de gener.



“L’Ajuntament de Sueca va rebre l’encàrrec dels Reis de recollir totes les peticions dels xiquets i xiquetes. Així que, hem enviat a unes emissàries i un secretari reial molt especials per a complir este treball i entregar-los caramels, i estem encantats amb l’experiència”, ha explicat el regidor d’Educació, Joan Carles Vázquez, un dels encarregats de la missió junt a tres de les seues companyes de l’equip de govern.