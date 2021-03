Els empresaris de pubs i discoteques s’han reunit amb diputats de VOX i es queixen que la Generalitat Valenciana els criminalitza dels contagis

Connect on Linked in

Sense oci nocturn no hi ha turisme

VOX els ha oferit la seua ajuda i suport en les institucions

Els diputats nacionals de VOX Patricia Rueda, Julio Utrilla i Cristina Esteban; el President Provincial de VOX València, José María Llanos i la diputada autonòmica Ana María Cerdán, s’han reunit amb representants de la Federació d’Oci i Turisme de la Comunitat Valenciana (FOTUR) per a analitzar la dramàtica situació per la qual travessa aquest sector degut a la decisió de l’Administració d’obligar-los a tancar els seus negocis.

Kike Sagristà, President de l’Associació d’Empresaris de Discoteques de València i Juan Velasco, President de l’Associació de Pubs de la Comunitat Valenciana han mostrat la seua preocupació: “Estem molt descontents. La Generalitat Valenciana ens criminalitza dels contagis sense cap informe que diga que a la nit es contagia més el virus que pel dia. No hi ha justificació científica. Per què a Madrid poden obrir els locals d’oci i a València no? No té sentit. Els empresaris ja no aguantem més”.

Sagristà i Velasco responsabilitzen a l’Administració de l’enfonsament de l’economia. “Si no es prenen mesures de manera immediata l’economia s’afonarà i més del 40% dels negocis es quedaran pel camí. En molts casos la situació ja és irreversible”.

Quina classe de turisme hi haurà sense oci nocturn? Els representants de FOTUR demanen que s’adopten mesures i es facen complir, però la solució no és tancar els negocis. El tancament està abocant a la gent a la ruïna. A més, no té sentit que el teatre, els cinemes, el metre o el tren, funcionen sense problemes i un pub o una discoteca no.

Julio Utrilla ha preguntat com se’ls pot ajudar des de VOX al que han proposat mesures concretes com la reducció d’impostos, rebre el mateix tracte que els restaurants i conscienciar a la gent que els contagis no es produeixen en l’oci nocturn.

Han ressaltat la importància d’una campanya de conscienciació perquè des de l’Administració i els mitjans de comunicació s’ha contribuït a criminalitzar a aquest sector. Fins i tot hi ha gent que els ha amenaçat amb cremar les seues discoteques.

La diputada Patricia Rueda ha traslladat als representants de FOTUR que “des de VOX no es parla d’ajudes, sinó d’indemnitzacions, bonificacions i exoneració de taxes. Els diners on millor està és en la butxaca dels espanyols. Els empresaris són els que creguen ocupació, no els governs.”