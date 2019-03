Els escolars de diversos centres educatius d’Alzira han visitat la planta de tractament de residus de Guadassuar

Connect on Linked in

Des del passat 20 de febrer han estat portant-se a terme visites guiades gratuïtes a la planta de tractament de residus de Guadassuar. Unes visites organitzades des de la Regidoria de Gestió Urbanística de l’Ajuntament d’Alzira en col·laboració amb el Consorci Ribera-Valldigna, per a tots els centres educatius de la nostra ciutat i la comarca.

Els centres educatius que han participat en les visites a la planta de tractament de residus de Guadassuar són, entre altres, ADISPAC, Lluís Vives, L’Alborxí, Blasco Ibáñez, Pintor Andreu, Sants Patrons, Carmen Picó, Tirant lo Blanc, Ausiàs March, British School, Gloria Fuertes, el Consell Municipal d’Infància i el PFQB Adaptat Activitats Auxiliars de l’Ajuntament d’Alzira.

Amb estes activitats es vol crear consciència activa en els més joves perquè ells són el nostre futur, i el futur del nostre entorn està a les seues mans. Conéixer la tasca i els passos que es donen amb el fem que tirem al contenidor o com separar els elements per aprofitar l’orgànica i produir compost és una de les informacions que es donen en la visita guiada, ja que en un futur no molt llunyà esta planta de tractament de residus disposarà d’una nau per a esta finalitat, fer compostatge.

Fernando Pascual, regidor de Gestió Urbanística de l’Ajuntament d’Alzira i vicepresident del Consorci Ribera-Valldigna, ha estat acompanyant els escolars en diverses visites, com la de hui dijous dels estudiants del CP Gloria Fuertes: “Amb estes visites guiades hem volgut mostrar quin és el procés final del fem que dipositem als contenidors ubicats als carrers de la ciutat, com també volem que els joves ajuden els majors de la casa a prendre consciència dels problemes que està ocasionant no separar en origen i abocar-ho tot a la mateixa bossa. Quant a les visites realitzades pels centres d’Alzira, estem molt satisfets per la seua resposta a la convocatòria realitzada per la nostra Regidoria. De fet, Alzira ocupa el 30 % de les visites a la planta de Guadassuar registrades durant el primer trimestre de 2019, per la qual cosa hem de continuar treballant pel bé comú i el del nostre entorn”.