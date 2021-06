Els escolars de la Barraca d’Aigües Vives cuiden el patrimoni natural en el quint aniversari del fatal incendi

Connect on Linked in

Els escolars ixen al rescat dels paratges naturals, en una demostració del compromís de les noves generacions amb el planeta. El Projecte d’Investigació i Innovació Educativa “Naturalment” ha estat dut a terme pels escolars de la Barraca d’Aigües Vives, aprofitant que es compleixen cinc anys de l’incendi que va afectar la zona, que va cremar en total 2.200 hectàrees i que va arrasar bona part de l’entorn forestal de la localitat. Dins les assignatures de Naturals i Socials, els alumnes, que durant tot l’any, per la Covid-19, han hagut de realitzar gran part de les seues activitats fora de l’aula, han pogut conèixer millor el seu entorn més proper visitant el Monestir d’Aigües Vives i tota la zona, en una excursió, degudament organitzada i amb l’autorització de la propietat privada. Ha tingut com a objectiu inculcar en ells la cura pel medi ambient i el respecte per la natura a través de la vivència en primera persona de l’entorn natural i cultural que els envolta i de la riquesa que pot arribar a oferir la natura si està ben cuidada. Educar a les noves generacions a través dels valors per un futur sostenible és un propòsit que es fa cada vegada més necessari per no caure en els errors del passat i combatre els efectes del canvi climàtic.

Per això, als alumnes se’ls han donat les claus principals per emprendre un òptim manteniment dels espais verds i per evitar possibles incendis a la muntanya i en les zones forestals. I, a més, han estat partícips de les tasques de neteja, recollint fem i participant en el condicionament de la zona.