Els escolars de Torrent gaudixen d’una jornada de jocs populars valencians

Els xiquets i les xiquetes de les escoles públiques de Torrent han participat este matí en la XII Jornada de Jocs Populars Valencians que ha tingut lloc en la plaça Major. La iniciativa, organitzada per l’Oficina de Promoció i Ús del Valencià de l’Ajuntament de Torrent, té com a objectiu promoure l’ús de la nostra llengua a través de jocs popular i tradicionals. Així, amb una participació que cada any va augmentat, més 600 alumnes han jugat al sambori, els sacs, ballar la trompa, el set i mig, el joc del mocador, les xapes, les bitlles, i la corda, entre altres.

En acabar les activitats, la regidora d’Educació i Dinamització Lingüística, Patricia Sáez, ha fet lliurament d’uns diplomes com a mostra d’agraïment per la seua participació i col·laboració. Les escoles participants han sigut: Les Terretes, Sant Joan Baptista, Lope de Vega, Joan XXIII, El Molí, Federico Maicas, Sant Pasqual, Mare de Déu del Rosari, Miguel Hernández i Antonio Machado.