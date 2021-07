Els espectacles de Sant Bernat d’Alzira de la plaça Major i del parc Pere Crespi es traslladen al Camp d’Esports Venècia

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alzira ha decidit traslladar tots els espectacles previstos per a la plaça Major i el parc Pere Crespí al Camp d’Esports Venècia. L’entrada serà gratuïta a tots els espectacles fins a completar l’aforament.

La decisió es pren per tal de garantir uns concerts més segurs, ja que el camp de Venècia és un recinte tancat on l’aforament es pot controlar amb les màximes garanties. Així mateix, l’Ajuntament fa una crida a la responsabilitat de la ciutadania per a poder continuar amb l’aposta per la cultura segura.

D’esta forma, les actuacions que es traslladen al camp de Venècia són:

DIMARTS, 20 DE JULIOL

A les 20 hores. Paco Calonge, Lourdes Onrubia, Marta López. Espectacle de varietats.

DIMECRES, 21 DE JULIOL

A les 22.30 hores. DANDO LA NOTA, EL MUSICAL. Un espectacle amb música en directe i gran varietat d’actuacions.

DIJOUS, 22 DE JULIOL

A les 22.30 hores. Divos i Divinas. Un espectacle amb cançons de diverses èpoques i amb uns i unes intèrprets de primer nivell.

DIVENDRES, 23 DE JULIOL

A les 19.30 hores. LA NÀNETS BAND ROCK. Espectacle musical Infantil.

A les 22.30 hores. CAMILO SUPERSTAR. Espectacle musical que ens du les millors cançons d’este internacional artista.

DISSABTE, 24 DE JULIOL

A les 22.30 hores. PICCOLÍSSIMA SERENADE. Un espectacle que unix dues orquestres molt importants d’Alzira, la Prometida i la mítica Serenade. Un concert que ens recordarà els millors temes de tots els temps.

Cal dir que totes les activitats s’adaptaran a la normativa de la COVID-19 i algunes d’elles, com les orquestres, han modificat el format per a fer un espectacle amb el públic assegut. Està estudiant-se la possibilitat d’avançar els horaris dels concerts nocturns, per tal de facilitar la mobilitat de les persones que viuen a les poblacions que tenen toc de queda. Si es pren esta mesura, s’anunciarà oficialment en el moment oportú.