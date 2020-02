Els espectacles familiars de Canta Canalla i de Trobadorets arriben a Aielo de Malferit dins del circuit Sonora

Print This Post

Les actuacions seran diumenge, 23 de febrer, a l’Auditori Municipal d’Aielo de Malferit

Els valencians Canta Canalla presentaran el seu últim treball, ‘Revolucions per menuts’, mentre que Trobadorets faran xalar les criatures amb la seua fusió d’estils

El circuit musical Sonora, impulsat per l’Institut Valencià de Cultura, arribarà a Aielo de Malferit diumenge 23 de febrer. A partir de les 18 hores l’Auditori Municipal de la localitat de la Vall d’Albaida acollirà les actuacions de Canta Canalla i Trobadorets. Ambdues formacions posaran en escena els seus espectacles pensats especialment per a públic familiar. L’entrada serà gratuïta fins que es complete l’aforament.

Canta Canalla és un quintet de música familiar que va nàixer l’any 2017. El seu primer EP, de títol homònim, es va gravar als estudis de Bit Beat Boy de Benaguasil al març de 2018 i es va publicar al final del mes d’abril. L’àlbum va ser nominat com a millor disc per a xiquets i xiquetes en els I Premis Carles Santos de la Música Valenciana.

El seu segon treball ‘Revolucions per menuts’ va veure la llum al setembre de 2019. Si en el seu debut s’atrevien amb els vals, les ranxeres, el ‘blues’, el tango o la rumba, en aquest segon treball introdueixen melodies del ‘folk’ americà, la cúmbia, el ‘twist’ i el ‘rock’, el gènere que té més presència en l’àlbum.

Al llarg de la seua trajectòria, han tingut l’oportunitat de tocar en diverses localitats i comarques valencianes com ara Vilamarxant, la Pobla del Duc, Pedreguer, la Vall d’Uixó o Xàtiva i en esdeveniments com la Fira Valenciana de la Música Trovam – Pro Weekend, la Fira de les Comarques a la Plaça de Bous de València, la XXII edició del Cant al Ras de Massalfassar, la XXV Nit de Rock d’Albalat dels Sorells, la Gira d’Escola Valenciana i el Cuquet Fest d’Alacant, entre altres.

D’altra banda, Trobadorets es va formar l’any 2010 amb la iniciativa del cantant Pau Sancho. Nascut per tal d’animar les activitats infantils de Vilafranca, a l’Alt Maestrat, i actuar en algunes llibreries de les comarques castellonenques, el projecte va anar creixent fins que s’ha convertit en una de les formacions que més concerts fa al llarg de l’any. L’escenografia i la teatralitat són elements fonamentals de la seua posada en escena, en què fan sonar danses tradicionals valencianes, així com ritmes de ‘folk’, ‘rock’, ‘blues’ i ‘reggae’, entre altres estils.

El grup va presentar el seu quart treball discogràfic, titulat ‘A xalar!’, a l’estiu de 2018 amb la participació de Dani Chiva (contrabaix, baix), Gerard Chiva (guitarra), Víctor Peris (percussionista), Javi Ruá (guitarra) i Santi Vicente (diversos instruments). L’àlbum va ser nominat com a millor disc per a xiquets i xiquetes en els I Premis Carles Santos de la Música Valenciana.