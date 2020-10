Els estudiants de Dret de la Universitat de València treballen amb el Training Programa Excellence

Print This Post

La Càtedra de Cultura Empresarial de la Universitat de València, Bonet Advocats i la Fundació per la Justícia han presentat la segona edició del seu programa de pràctica processal “Training Program Excellence”. Dirigit a estudiants dels últims cursos de Dret



El programa ofereix un entrenament complet de com es treballa un cas des de la primera reunió amb el client fins a la celebració del judici



EL treball finalitza amb la simulació d’un judici en una sala de la Ciutat de la Justícia de València en el qual els estudiants es posen per primera vegada la toga per a defensar davant d’un jutge i fiscals el cas. El procés, com en la realitat, finalitza amb la publicació de la sentència



En l’esdeveniment, al qual van acudir també José María Tomás , president de Fundació per la Justícia, i Rosario Serra, vicedegana d’estudis de la Facultat de Dret de la Universitat de València, s’ha reconegut el treball dels estudiants de la primera edició quan el lliurament de diplomes va quedar suspes per la pandèmia